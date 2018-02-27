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Сегодня 28 февраля 2018 года, 06:19

Верховная Рада решила упростить импорт автомобилей в Украину

Отменяется необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам при ввозе

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств», упростив таким образом правила ввоза и регистрации импортных автомобилей.

«За» принятие законопроекта №5470-д проголосовали 235 депутатов.

Согласно изменениям, в статье 2 Закона Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» фраза «пропуск на таможенную территорию Украины» заменена словосочетанием «таможенное оформление».

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Однако такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при оформлении автомобиля.

Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке.