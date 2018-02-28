Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:37

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Установление юридического факта национальной принадлежности конкретного лица не является прерогативой суда

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Суды не могут рассматривать в порядке отдельного производства заявления об установлении факта национальности. В частности, к такой вывод сделал Верховный Суд в постановлении от 1 февраля 2018 года по результатам кассационного пересмотра решений Соломенского районного суда г.Киева и Апелляционного суда г.Киева.

ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы гражданки, которая ноябре 2016 года обратилась в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, и просила принять решение, которым установить, что национальность заявительницы, родившейся в г.Николаеве Украинской ССР, немка.

Свои требования истица обосновывала тем, что в свидетельстве о рождении ее отца указана национальность «немец». Во избежание преследований со стороны власти ее родители скрыли принадлежность к немецкой национальности и при регистрации брака взяли фамилию ее матери. Кроме того, в свидетельстве о рождении самой заявительницы в графе национальность отца указано — «немец». Также в заявлении истица ссылалась на то, что во внесудебном порядке восстановить или подтвердить национальность невозможно, а требования действующего законодательства не предусматривают порядка внесения изменений, восстановления, подтверждения или установления факта регистрации национальности отделами РАГС, поэтому у нее фактически отсутствуют правовые основания для обращения с такими требованиями в указанные органы. Она намерена восстановить и сохранить свое этническое происхождение в соответствии с положениями Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине».

Верховный Суд подчеркнул, что заявительница не лишена возможности обратиться для решения вопроса о ее принадлежности к немецкой национальности в органы РАГС как к субъекту властных полномочий с целью внесения изменений в актовую запись относительно ее национальности, а в случае отказа такого субъекта — обжаловать его в судебном порядке.

С аргументацией выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Факт на лицо» в газете «Юридическая практика» №9/1053 от 27 февраля 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом