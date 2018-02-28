Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:37

Установление юридического факта национальной принадлежности конкретного лица не является прерогативой суда

Суды не могут рассматривать в порядке отдельного производства заявления об установлении факта национальности. В частности, к такой вывод сделал Верховный Суд в постановлении от 1 февраля 2018 года по результатам кассационного пересмотра решений Соломенского районного суда г.Киева и Апелляционного суда г.Киева.

ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы гражданки, которая ноябре 2016 года обратилась в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, и просила принять решение, которым установить, что национальность заявительницы, родившейся в г.Николаеве Украинской ССР, немка.

Свои требования истица обосновывала тем, что в свидетельстве о рождении ее отца указана национальность «немец». Во избежание преследований со стороны власти ее родители скрыли принадлежность к немецкой национальности и при регистрации брака взяли фамилию ее матери. Кроме того, в свидетельстве о рождении самой заявительницы в графе национальность отца указано — «немец». Также в заявлении истица ссылалась на то, что во внесудебном порядке восстановить или подтвердить национальность невозможно, а требования действующего законодательства не предусматривают порядка внесения изменений, восстановления, подтверждения или установления факта регистрации национальности отделами РАГС, поэтому у нее фактически отсутствуют правовые основания для обращения с такими требованиями в указанные органы. Она намерена восстановить и сохранить свое этническое происхождение в соответствии с положениями Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине».

Верховный Суд подчеркнул, что заявительница не лишена возможности обратиться для решения вопроса о ее принадлежности к немецкой национальности в органы РАГС как к субъекту властных полномочий с целью внесения изменений в актовую запись относительно ее национальности, а в случае отказа такого субъекта — обжаловать его в судебном порядке.

С аргументацией выводов Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Факт на лицо» в газете «Юридическая практика» №9/1053 от 27 февраля 2018 года.