Сегодня 28 февраля 2018 года, 06:18

ВС признал увольнение судьи незаконным из-за нарушения парламентом своего регламента

Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года об увольнении Виктора Степаненко с должности судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области.

Как сообщает «Главком» , в конце октября 2016 года экс-судья обжаловал постановление парламента о своем увольнении. В изложенных аргументах г-н Степаненко поставил под сомнение вывод Временной специальной комиссии по проверке судей судов, которая выявила нарушение присяги судьи при вынесении решений о лишении права управления транспортными средствами четырех активистов «Автомайдана» в начале 2014 года. Позже вывод ВСК лег в основу представления Высшего совета юстиции об увольнении судьи Виктора Степаненко. 29 сентября 2016 года вопрос об увольнении судьи был рассмотрен парламентом.

Со ссылкой на статью 216-1 Регламента Верховной Рады Украины (в редакции, действующей на момент возникновения спорных отношений) ВС сделал вывод о том, что присутствие судьи при первом рассмотрении ходатайства о его освобождении является обязательным условием рассмотрения парламентом этого ходатайства. Судья должен быть уведомлен о рассмотрении вопроса о его увольнении не позднее чем за три дня до дня проведения заседания.

Было установлено, что истец в период с 12 сентября по 7 октября 2016 года включительно находился в ежегодном основном отпуске, в период с 19 сентября 2016 года по 6 октября 2016 года пребывал на санаторно-курортном лечении бальнеологической лечебницы ГП «СКК «Моршинкурорт» и в этот период отсутствовал по месту жительства и месту работы, по адресу которого 27 сентября 2016 года была направлена правительственная телеграмма о рассмотрении представления об увольнении с должности судьи, — все это свидетельствует о том, что истец не был уведомлен о рассмотрении вопроса о его увольнении.

«Этими обстоятельствами опровергается довод ответчика о надлежащем уведомлении истца о рассмотрении вопроса о его увольнении, который ответчик мотивирует тем, что истец работает и проживает в Киевской области и ему не требуется длительное время, чтобы добраться до здания парламента», — отмечается в решении ВС.

Аргумент ответчика, касающийся того, что 27 сентября 2016 года на официальном веб-сайте парламента опубликовано распоряжение спикера Верховной Рады Украины от 27 сентября 2016 года №352 о созыве внеочередного пленарного заседания на 29 сентября 2016 года, на котором будут рассмотрены вопросы об увольнении судей, суд счел неубедительным. Ведь в таком случае норма о трехдневном сроке предупреждения была нарушена.

Конституция Украины в статье 126 также предусматривает, что присутствие судьи при рассмотрении вопроса о его увольнении является обязательным.

«Анализ приведенных положений законов свидетельствует, что функции парламента при решении вопроса об освобождении судьи от должности не является чисто церемониальными», – подчеркнули в ВС.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что иск в части требований о признании противоправными действий парламента о включении в повестку дня пленарного заседания пятой сессии ВРУ VIII созыва 29 сентября 2016 года постановления не может быть удовлетворен. Также доводы истца о нарушении ответчиком процедуры голосования народными депутатами суд отклоняет «ввиду отсутствия достаточных доказательств, которые в своей совокупности позволили бы суду прийти к бесспорному выводу о таких нарушениях».

ВС сослался, среди прочего, на выводы Европейского суда по правам человека по делам «Александр Волков против Украины» и «Андраш Бак против Венгрии».

С соответствующим решением ВС от 19 февраля с.г. можно ознакомиться по ссылке.