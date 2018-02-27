Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 февраля 2018 года, 06:18

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВС признал увольнение судьи незаконным из-за нарушения парламентом своего регламента

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года об увольнении Виктора Степаненко с должности судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области.

Как сообщает «Главком» , в конце октября 2016 года экс-судья обжаловал постановление парламента о своем увольнении. В изложенных аргументах г-н Степаненко поставил под сомнение вывод Временной специальной комиссии по проверке судей судов, которая выявила нарушение присяги судьи при вынесении решений о лишении права управления транспортными средствами четырех активистов «Автомайдана» в начале 2014 года. Позже вывод ВСК лег в основу представления Высшего совета юстиции об увольнении судьи Виктора Степаненко. 29 сентября 2016 года вопрос об увольнении судьи был рассмотрен парламентом.

Со ссылкой на статью 216-1 Регламента Верховной Рады Украины (в редакции, действующей на момент возникновения спорных отношений) ВС сделал вывод о том, что присутствие судьи при первом рассмотрении ходатайства о его освобождении является обязательным условием рассмотрения парламентом этого ходатайства. Судья должен быть уведомлен о рассмотрении вопроса о его увольнении не позднее чем за три дня до дня проведения заседания.

Было установлено, что истец в период с 12 сентября по 7 октября 2016 года включительно находился в ежегодном основном отпуске, в период с 19 сентября 2016 года по 6 октября 2016 года пребывал на санаторно-курортном лечении бальнеологической лечебницы ГП «СКК «Моршинкурорт» и в этот период отсутствовал по месту жительства и месту работы, по адресу которого 27 сентября 2016 года была направлена правительственная телеграмма о рассмотрении представления об увольнении с должности судьи, — все это свидетельствует о том, что истец не был уведомлен о рассмотрении вопроса о его увольнении.

«Этими обстоятельствами опровергается довод ответчика о надлежащем уведомлении истца о рассмотрении вопроса о его увольнении, который ответчик мотивирует тем, что истец работает и проживает в Киевской области и ему не требуется длительное время, чтобы добраться до здания парламента», — отмечается в решении ВС.

Аргумент ответчика, касающийся того, что 27 сентября 2016 года на официальном веб-сайте парламента опубликовано распоряжение спикера Верховной Рады Украины от 27 сентября 2016 года №352 о созыве внеочередного пленарного заседания на 29 сентября 2016 года, на котором будут рассмотрены вопросы об увольнении судей, суд счел неубедительным. Ведь в таком случае норма о трехдневном сроке предупреждения была нарушена.

Конституция Украины в статье 126 также предусматривает, что присутствие судьи при рассмотрении вопроса о его увольнении является обязательным.

«Анализ приведенных положений законов свидетельствует, что функции парламента при решении вопроса об освобождении судьи от должности не является чисто церемониальными», – подчеркнули в ВС.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что иск в части требований о признании противоправными действий парламента о включении в повестку дня пленарного заседания пятой сессии ВРУ VIII созыва 29 сентября 2016 года постановления не может быть удовлетворен. Также доводы истца о нарушении ответчиком процедуры голосования народными депутатами суд отклоняет «ввиду отсутствия достаточных доказательств, которые в своей совокупности позволили бы суду прийти к бесспорному выводу о таких нарушениях».

ВС сослался, среди прочего, на выводы Европейского суда по правам человека по делам «Александр Волков против Украины» и «Андраш Бак против Венгрии».

С соответствующим решением ВС от 19 февраля с.г. можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Виконання 27 февраля 2018 года 22:58 #

рішення займе, ой немало часу

Виконання 27 февраля 2018 года 22:58 #

рішення займе, ой немало часу

молодцы 27 февраля 2018 года 17:29 #

хватит пресмыкаться перед властью, пора уважать закон. После такого решения появляется надежда на утверждение в стране верховенства права. Респект судьям ВС!

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом