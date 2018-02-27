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«Без соблюдения регуляторных требований закрытие сделки не состоится» — Олег Мальский, партнер Eterna Law

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Олег Мальский, партнер МЮГ Eterna Law, выступил в Школе корпоративного права и M&A Legal High School с лекцией «Регуляторные требования к коммерческой деятельности в контексте M&A».

«Без соблюдения регуляторных требований закрытие сделки не состоится», — подчеркнул лектор. К тому же получение любого регуляторного разрешения требует определенного времени, что нужно учитывать при планировании трансакции. Зачастую получение регуляторных согласований выносится на этап, следующий после подписания договора.

Помимо классических согласований с антимонопольными органами (получение разрешения на концентрацию и при необходимости согласованные действия), г-н Мальский обратил внимание на случаи согласования проекта другими госорганами, местными властями; частным случаем регуляторных требований он назвал режим санкций. Также следует учитывать специфические отраслевые требования и согласования. Например, практически повсеместно предъявляются особые регуляторные требования в банковском секторе. «Практически нигде нельзя купить банк, не сделав full disclosure», — подчеркнул лектор. Он рассказал о формальных требованиях, требующих согласования сделки, и вариантах структурирования, при которых получения разрешения регулятора не требуется, отметив при этом, что практика развивается по пути превалирования сути над формой.

В продолжение лекции Олег Мальский прокомментировал особенности соблюдения регуляторных требований и возможные последствия в сделках с множественным составом продавцов\покупателей, а также обратил внимание на практику некоторых государств относительно согласования сделок в стратегически важных отраслях экономики.

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