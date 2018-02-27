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В связи с увольнением Аллы Лесько квота съезда судей в ВСП увеличилась до четырех вакансий

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Алла Лесько была делегирована в состав на тот момент еще ВСЮ адвокатским сообществом, но заполнять соответствующую вакансию в ВСП будут судьи Алла Лесько была делегирована в состав на тот момент еще ВСЮ адвокатским сообществом, но заполнять соответствующую вакансию в ВСП будут судьи

На сегодняшнем заседании Высший совет правосудия (ВСП) принял решение об увольнении Аллы Лесько с должности члена данного конституционного органа: основанием для этого стало соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.

Желание г-жи Лесько завершить свою карьеру в качестве члена ВСП было вполне ожидаемым. В прошлом году она попала в список 113 победителей конкурса в новый Верховный Суд (ВС), назначенных указом главы государства от 10 ноября 2017 года. Алла Лесько была назначена судьей Кассационного гражданского суда в составе ВС, равно как и ее экс-коллега по ВСП Алла Олийнык, которая еще 28 декабря 2017 года уволилась с должности члена ВСП, решив, очевидно, всецело посвятить себя правосудию в новом статусе «верховного» судьи. Теперь примеру г-жи Олийнык последовала и Алла Лесько.

В связи с увольнением Аллы Лесько квота съезда судей в ВСП увеличилась на одну кадровую позицию. Несмотря на то что г-жа Лесько, в отличие от г-жи Олийнык, была делегирована в состав на тот момент еще Высшего совета юстиции (ВСЮ) адвокатским, а не судейским сообществом, после ее увольнения заполнять вакансию в составе ВСП придется судьям. В соответствии с новой конституционной формулой формирования ВСП (десять членов избирает съезд судей + по два назначает/избирает каждый из пяти субъектов формирования (глава государства, парламент, адвокаты, прокуроры, ученые-юристы) + Председатель ВС, входящий в состав по должности) свой лимит в ВСП адвокаты уже исчерпали, ранее делегировав в состав ВСЮ (на тот момент) Вадима Беляневича и Павла Гречковского.

Следовательно, предстоящему съезду — XV очередному (состоится 5–7 марта с.г.) — предстоит избрать в состав Высшего совета правосудия четырех представителей: найти замены Алле Олийнык и Алле Лесько, а также «подтянуть хвосты» — заполнить две вакансии, которые не сумел заполнить наивысший орган судейского самоуправления в прошлом году. Таким образом, если грядущему главному судейскому форуму удастся заполнить эти четыре кадровые позиции, судейское представительство в ВСП (члены, избранные самими судьями) увеличится до девяти человек, максимально приблизившись к установленному конституционному лимиту.

Претенденты в состав ВСП по судейской квоте уже известны: на четыре вакансии претендуют 34 кандидата. Почти половина из них приняли участие в информационном марафоне, подробности предвыборной гонки читайте в свежем номере «ЮП» в материале «Бег знает что».

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