Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:56

Татьяна Вовк, советник ЮФ Asters, презентовала слушателям Legal High School европейский опыт согласования концентраций

Занятие в Школе корпоративного права и M&A Legal High School продолжило выступление Татьяны Вовк, советника ЮФ Asters. Тема ее лекции — «Согласование концентраций европейскими антимонопольными органами». Лектор рассказала о подходах к определению концентрации в некоторых европейских юрисдикциях и сравнила их с украинской практикой, отдельно остановившись на особенностях получения разрешений на создание совместных предприятий. Определенным несовершенством украинского законодательства г-жа Вовк при этом назвала то обстоятельство, что у нас отдельные подготовительные этапы рассматриваются как самостоятельные трансакции, что усложняет получение необходимых разрешений — оценивается форма трансакций, а не их суть и экономические последствия.

Комментируя ситуации, когда трансакция не будет считаться концентрацией, г-жа Вовк отметила, что в украинском законодательстве содержится большее количество исключений. В качестве примера она привела так называемые внутригрупповые концентрации (в ЕС данное исключение содержится в самом определении концентрации — слияние независимых субъектов хозяйствования). Не считаются концентрациями также сделки с участием «финансовых покупателей» (кредитных, финансовых учреждений и страховых компаний), которые приобретают бизнес с целью его дальнейшей перепродажи. Аналогичные исключения предусмотрены и для приобретения контроля арбитражным управляющим.

Советник ЮФ Asters также рассказала о пороговых значениях, которые применяются для концентраций в национальном (Австрия, Кипр, Германия) и наднациональном (ЕС) режимах. Последний применяется в том случае, если концентрация относится к community dimension, то есть ее влияние распространяется на несколько государств — членов ЕС. Разрешение на такие трансакции предоставляются Европейской комиссией. При этом европейские конкурентные ведомства активно коммуницируют между собой, функционирует система распределения заявлений (referrals) — рассмотрение дела может быть передано от национального органа Еврокомиссии и наоборот.

В продолжение лекции Татьяна Вовк рассказала о некоторых неотъемлемых ограничениях, которые, как правило, сопровождают крупные трансакции. В практике европейских ведомств разрешение на концентрацию распространяется на ограничения, которые прямо связаны с концентрацией и необходимы для ее осуществления (то есть не имеют самостоятельной цели). Среди таких ограничений лектор, в частности, назвала воздержание от конкуренции со стороны продавца, а также воздержание от переманивания работников. В эту же категорию входят соглашения о конфиденциальности, лицензионные соглашения, соглашения с продавцом о приобретении и поставках (до достижения статуса автономности).

В завершение своего выступления советник ЮФ Asters ознакомила слушателей с различиями в подходах АМКУ и европейских регуляторов к вопросам анализа концентраций.