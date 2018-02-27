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Ссылка на немотивированность решений ВККС в процессе конкурса в ВС — довольно бесперспективный для кандидатов путь обжалования

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Законодатель позволил обжаловать решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), принятые по результатам проведения квалификационного оценивания, исключительно на четырех основаниях. Первое — неполномочный состав Комиссии. Второе — отсутствие подписи членов ВККС под решением. Третье — неуведомление надлежащим образом судьи о проведении квалифоценивания. Четвертое — отсутствие в решении ссылок на определенные законом основания его принятия или мотивов, по которым Комиссия пришла к соответствующим заключениям. Четвертая причина обжалования решений ВККС, исходя из анализа доступных в судебном реестре решений КАС ВС, вынесенных по делам кандидатов в ВС, самая популярная.

В статье «Тормозной путь» («ЮП» №9 (1053) от 27 февраля 2018 года) проанализированы три дела (№800/409/17, №800/328/17, №800/248/17), в которых Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал трем кандидатам в удовлетворении исков к Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Свои исковые требования кандидаты в основном обосновывали немотивированностью решений ВККС и отсутствием оснований их принятия.

Во всех трех решениях суд использует следующий аргумент: «Проверяя законность оспариваемого решения, суд считает необходимым подчеркнуть, что по своей правовой природе полномочия Комиссии относительно квалификационного оценивания кандидата на должность судьи являются дискреционными полномочиями и исключительной ее компетенцией как уполномоченного органа, постоянно действующего в системе судоустройства Украины. При этом оценивание кандидатов по определенным законом критериям осуществляется по внутренним убеждениям членов Комиссии».

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