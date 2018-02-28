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Экс-председателю одного из судов Киевщины объявлено о подозрении

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по фактам вынесения неправосудных решений судьями в январе 2014 года в отношении участников мирных акций протеста, что привело к необоснованному их привлечению к административной ответственности, дальнейшему сокрытию совершения указанных тяжких преступлений и служебной халатности, а также к вмешательству в работу автоматизированной системы документооборота указанного суда по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 375, частью 1 статьи 396, частью 1 статьи 367 и частью 1 статьи 376-1 УК Украины.

В частности, речь идет о судебных решениях в отношении активистов «Евромайдана», организовавших движение в сторону президентской резиденции «Межигорье» в 2013 году.

В ходе осуществления досудебного расследования было объявлено о подозрении бывшему главе Обуховского районного суда Киевской области и одному из судей указанного суда в вынесении неправосудных постановлений.

Сейчас решается вопрос об избрании указанным лицам мер пресечения.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

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