Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:58

ВККС не приняла окончательного решения по предоставлению рекомендаций на перевод судьям ВСУ и ВССУ

Судьи просили перевести их в Апелляционный суд Киева, Апелляционный суд Киевской области и КУС ВС

Заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины по вопросу предоставления рекомендаций судьям Верховного Суда Украины (ВСУ) и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса завершило свою работу.

ВККС рассмотрела вопрос перевода судей ВССУ. Судьи-цивилисты Елена Евтушенко, Елизавета Евграфова, Ирина Завгородняя, Александр Князюк, Лидия Мазур и Артем Маляренко в ходе заседания просили перевести их в Апелляционный суд г.Киева, Галина Мостова и Тамила Пысана — в Апелляционный суд Киевской области.

Судья уголовной специализации Михаил Вильгушинский просил перевода в Апелляционный суд г.Киева, Жанна Еленина пожеланий по переводу не озвучивала, Валентин Зубар просил перевести его в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, Наталия Квасневская — в Печерский районный суд Киева, Валентина Орлянская попросила «оставить ее в Киеве», Лолита Романец просила перевести в Кассационный уголовный суд в составе ВС, а если это невозможно — в Апелляционный суд Киева, Роман Сахно попросил перевода в Апелляционный суд Киевской области, Анатолий Суржок – в Апелляционный суд г.Киева, Татьяна Франтовская — в Апелляционный суд Киева или области, Людмила Шибко — в Апелляционный суд Киева.

Учтет ли пожелания судей ВККС, пока неизвестно.

Судьи ВСУ на заседание Комиссии не явились. Тем не менее доклады о материалах в отношении всех 12 судей были заслушаны.

Председатель ВККС Сергей Козьяков сообщил, что судьи ВСУ обратились с заявлением к ВККС с просьбой отложить рассмотрение вопроса о предоставлении им рекомендаций. Такое решение было принято 22 февраля с.г. на собрании судей. Судьи Верховного Суда Украины считают, что рассмотрение вопроса ВККС о переводе в другие суды судей ВСУ будет преждевременным, поскольку с 3 ноября 2017 года в Конституционном Суде Украины находится на рассмотрении конституционное представление ВСУ относительно соответствия (конституционности) отдельных положений пунктов 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 2 июня 2016 года №1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» Конституции Украины. В настоящее время определением КСУ открыто конституционное производство по данному делу. Дело рассматривается судом с 21 ноября 2017 года. «При таких обстоятельствах считаем возможным обратиться в ВККС с просьбой отложить рассмотрение этого вопроса до принятия решения КСУ по указанному конституционному представлению», — говорится в обращении судей ВСУ.

По результатам заседания Комиссия приняла решение объявить перерыв, рассмотреть вопрос предоставления рекомендаций судьям ВАСУ и ВХСУ, а потом принять решение о предоставлении рекомендаций о переводе судей ВСУ и высших специализированных судов.