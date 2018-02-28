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МОН приглашает к обсуждению положения относительно образовательной е-платформы

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство образования и науки Украины выносит на общественное обсуждение проект Положения о Национальной образовательной электронной платформе.

Документ создаст нормативную базу для внедрения и работы электронной платформы, что позволит обеспечить участников образовательного процесса современными электронными образовательными ресурсами и сервисами. В частности, е-платформа станет ресурсом для бесплатного обеспечения электронными учебниками школьников и педагогов.

Национальная образовательная электронная платформа даст толчок для развития рынка электронных образовательных продуктов и сервисов, будет способствовать распространению электронного обучения и формированию цифровой компетентности участников образовательного процесса в Украине.

Проект Положения является продуктом совместной работы специалистов Министерства образования и науки, Института модернизации содержания образования и Офиса эффективного регулирования при консультативной поддержке Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины.

Обсуждение проекта Положения продлится до 28 марта включительно. Ознакомиться с документом и присоединиться к обсуждению можно по ссылке.

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