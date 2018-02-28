МОН приглашает к обсуждению положения относительно образовательной е-платформы

Министерство образования и науки Украины выносит на общественное обсуждение проект Положения о Национальной образовательной электронной платформе.
Документ создаст нормативную базу для внедрения и работы электронной платформы, что позволит обеспечить участников образовательного процесса современными электронными образовательными ресурсами и сервисами. В частности, е-платформа станет ресурсом для бесплатного обеспечения электронными учебниками школьников и педагогов.
Национальная образовательная электронная платформа даст толчок для развития рынка электронных образовательных продуктов и сервисов, будет способствовать распространению электронного обучения и формированию цифровой компетентности участников образовательного процесса в Украине.
Проект Положения является продуктом совместной работы специалистов Министерства образования и науки, Института модернизации содержания образования и Офиса эффективного регулирования при консультативной поддержке Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины.
Обсуждение проекта Положения продлится до 28 марта включительно. Ознакомиться с документом и присоединиться к обсуждению можно по ссылке.
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