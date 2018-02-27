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Нотариусы получат возможность проверять данные ID-паспортов

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Пути решения проблемных вопросов доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру в контексте защиты прав граждан обсуждались на рабочей встрече представителей Нотариальной палаты Украины, Министерства юстиции Украины и Государственной миграционной службы Украины.

Сегодня нотариусы не могут исполнять установленную законом обязанность по использованию данных демографического реестра при совершении нотариальных действий, ведь до сих пор не имеют доступа к этому реестру. Как разъяснили в ГМСУ, подключение рабочего места нотариуса к демографическому реестру сейчас практически невозможно, поскольку это технически сложный и финансово затратный процесс, поэтому в будущем планируется интеграция данных демографического реестра с реестром территориальных общин и другими реестрами. Вместе с тем с учетом растущих темпов выдачи ID-паспортов нотариусам нужен ресурс для проверки данных лиц, которым выданы новые паспорта.

После обсуждения возможных вариантов оперативного решения проблемы участники встречи решили инициировать разработку программного продукта для нотариусов, с помощью которого можно проверить данные, записанные на ID-паспорт. Обеспечение нотариусов соответствующей программой и устройствами-кардридерами позволит защитить права и интересы граждан, гарантировать безопасность нотариального процесса.

Нотариальная палата Украины намерена и в дальнейшем сотрудничать с ГМСУ для ускорения реализации основной цели — создания механизма автоматической передачи данных из демографического реестра в те реестры, которыми уже пользуются нотариусы.

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