Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:38

После отмены моратория Гослекслужба сможет проверять аптеки в полном объеме

В 2018 году Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками впервые за три года проверит деятельность аптек и лекарства, которые они реализуют.

23 февраля 2018 года вступило в силу постановление КМУ №1104 от 18 декабря 2017 года «Об утверждении перечня органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

«Это постановление фактически дает возможность в этом году начать систематические и плановые проверки аптечных учреждений, то есть деятельность аптек в полном объеме. Уже утвержден годовой план осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) Гослекслужбы на 2018 год. Вместе с тем общегосударственный мораторий на проверки малого бизнеса и в дальнейшем продолжает свое действие в 2018 году», — отмечается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

«Более трех лет аптечные учреждения и лекарственные средства, которые они реализовали, были практически вне профильного контроля. То есть недобросовестные участники рынка имели основания этим реально злоупотреблять. И речь здесь идет не только о качестве или фальсификате лекарств, но и об отсутствии контроля за ценами на медикаменты. Правительство, понимая эти проблемы, сняло мораторий на проверки аптек», — отметил заместитель министра Роман Илык.