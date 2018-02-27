Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:57

Евросуд принял решение по делу украинки, жарившей яичницу на «вечном огне»

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в незаконном аресте Анны Синьковой, однако не оспорил решение украинских судов о признании ее преступницей за осквернение могилы Неизвестного солдата. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, вынесенном во вторник 27 февраля, сообщает «Европейская правда».

В декабре 2010 года Синькова приняла участие в перформансе, во время которого несколько человек жарили яичницу и сосиски на «вечном огне» у могилы Неизвестного солдата в Киеве, затем опубликовала съемку этого перформанса в Youtube, а через некоторое время ее арестовали по обвинению в хулиганстве.

Синькова провела под арестом три месяца, с 29 марта по 17 июня 2011 года, а впоследствии суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условно.

Еще в 2011 году девушка пожаловалась в ЕСПЧ о нарушении ее прав по ряду эпизодов. Она считала незаконным ее изначальный арест, пожаловалась на то, что оставалась за решеткой даже после того, как срок ареста истек, осуждение она считала нарушением права на свободу слова, а все дело, по ее убеждению, имело признаки политического преследования.

Европейский суд по правам человека в решении от 27 февраля отклонил жалобу Синьковой по ключевым пунктам.

В частности, ЕСПЧ не увидел достаточных аргументов в пользу того, что дело имеет признаки политического преследования. Отдельно отмечается, что осуждение за надругательство над захоронением нельзя считать ограничением свободы слова. «Суд не может согласиться с утверждением заявителя о том, что ее поведение у мемориала не является презрительным по отношению к тем, в честь кого этот памятник был возведен», — говорится в решении.

Суд отметил, что «вечный огонь» — это не «просто газ», как утверждала заявительница.

Также страсбургский суд не нашел нарушений в первоначальном аресте девушки. В то же время тот факт, что ее держали в СИЗО почти месяц после истечения срока ареста (а после того государство никоим образом не возместило девушке ущерб), стал достаточным поводом для утверждения о нарушении Украиной Европейской конвенции по правам человека.

Из-за этого эпизода Украина обязана выплатить Анне Синьковой компенсацию в сумме 4000 евро.