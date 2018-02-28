Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:39

Эксперты указали, какие аспекты администрирования налогов в ГФС отвечают лучшим мировым практикам

Эксперты миссии TADAT представили предварительный отчет по оценке системы налогового администрирования Государственной фискальной службы Украины. TADAT — диагностический инструмент оценки эффективности налоговой системы, разработанный МВФ, Еврокомиссией и Всемирным банком.

Миссия работала в течение двух недель. Окончательный официальный отчет будет опубликован в апреле с.г., после того как ГФС предоставит свои замечания и предложения к предварительному анализу ситуации в налоговой системе. Об этом сообщается на сайте ГФС.

В частности, международные эксперты провели оценивание по девяти ключевым направлениям:

- целостность базы данных зарегистрированных налогоплательщиков;

- эффективное управление рисками;

- содействие добровольному соблюдению норм;

- своевременное представление налоговых деклараций;

- своевременная уплата налоговых обязательств;

- обеспечение достоверности отчетности;

- эффективное решение налоговых споров;

- эффективное управление доходами;

- подотчетность и прозрачность.

И.о. председателя ГФС Мирослав Продан поблагодарил экспертов миссии за объективный и незаангажированный аудит деятельности ГФС и налоговых систем и подчеркнул, что проведенная масштабная работа миссии подтверждает эффективность международного проекта TADAT.

«Я удивлен достаточно высокими оценками, но совершенно понимаю, что у нас еще есть много недоработок. Очень важно, что мы эту информацию получаем как раз на этапе развития наших стратегических инициатив. Такова объективная информация сегодня даст возможность сделать детальный анализ наших стратегических инициатив, внести определенные коррективы с целью устранения тех недостатков, которые были выявлены в ходе данной миссии. Интересно услышать правду от людей, незаангажированных процессом», — отметил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Эксперты миссии отметили, что TADAT — это не рекомендательный отчет, а «базовая линия» для дальнейших позитивных изменений. Оценивание лишь указывает, на каком уровне находится страна по сравнению с лучшими мировыми практиками.

С учетом исторических истоков и сложившейся в Украине экономической ситуации предварительные оценки, которые были предоставлены миссией во время первого в истории налоговой службы диагностического оценивания администрирования, достаточно высоки. Эксперты миссии TADAT отметили прозрачность работы ГФС, актуальность электронных сервисов, которые разрабатываются в соответствии с требованиями плательщиков, высокий уровень принятия мер по результатам судебных споров, а также своевременность предоставления деклараций и уплаты налоговых обязательств. По этим направлениям ДФС получила высший балл — «А», то есть эти процедуры соответствуют лучшим мировым практикам.

Оценку «B», то есть достаточно надежный уровень результативности, несколько уступающий передовой международной практике, получили такие показатели, как эффективная обратная связь с налогоплательщиками, макропрогнозирование налоговых поступлений, внутренний контроль и внешний надзор за деятельностью ГФС.

Эксперты миссии определили направления, по которым уже в ближайшее время ГФС сможет продемонстрировать улучшение своей работы. Это касается, в частности, введения в практику стратегии добровольной уплаты налогов и сборов, эффективного управления рисками и актуализации баз данных плательщиков. Кроме того, члены миссии отметили, что результаты TADAT являются логическим подтверждением актуальности разработанных службой стратегических инициатив ГФС-2020.