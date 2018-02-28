Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 февраля 2018 года, 18:39

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Эксперты указали, какие аспекты администрирования налогов в ГФС отвечают лучшим мировым практикам

28 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Эксперты миссии TADAT представили предварительный отчет по оценке системы налогового администрирования Государственной фискальной службы Украины. TADAT — диагностический инструмент оценки эффективности налоговой системы, разработанный МВФ, Еврокомиссией и Всемирным банком.

Миссия работала в течение двух недель. Окончательный официальный отчет будет опубликован в апреле с.г., после того как ГФС предоставит свои замечания и предложения к предварительному анализу ситуации в налоговой системе. Об этом сообщается на сайте ГФС.

В частности, международные эксперты провели оценивание по девяти ключевым направлениям:

- целостность базы данных зарегистрированных налогоплательщиков;

- эффективное управление рисками;

- содействие добровольному соблюдению норм;

- своевременное представление налоговых деклараций;

- своевременная уплата налоговых обязательств;

- обеспечение достоверности отчетности;

- эффективное решение налоговых споров;

- эффективное управление доходами;

- подотчетность и прозрачность.

И.о. председателя ГФС Мирослав Продан поблагодарил экспертов миссии за объективный и незаангажированный аудит деятельности ГФС и налоговых систем и подчеркнул, что проведенная масштабная работа миссии подтверждает эффективность международного проекта TADAT.

«Я удивлен достаточно высокими оценками, но совершенно понимаю, что у нас еще есть много недоработок. Очень важно, что мы эту информацию получаем как раз на этапе развития наших стратегических инициатив. Такова объективная информация сегодня даст возможность сделать детальный анализ наших стратегических инициатив, внести определенные коррективы с целью устранения тех недостатков, которые были выявлены в ходе данной миссии. Интересно услышать правду от людей, незаангажированных процессом», — отметил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Эксперты миссии отметили, что TADAT — это не рекомендательный отчет, а «базовая линия» для дальнейших позитивных изменений. Оценивание лишь указывает, на каком уровне находится страна по сравнению с лучшими мировыми практиками.

С учетом исторических истоков и сложившейся в Украине экономической ситуации предварительные оценки, которые были предоставлены миссией во время первого в истории налоговой службы диагностического оценивания администрирования, достаточно высоки. Эксперты миссии TADAT отметили прозрачность работы ГФС, актуальность электронных сервисов, которые разрабатываются в соответствии с требованиями плательщиков, высокий уровень принятия мер по результатам судебных споров, а также своевременность предоставления деклараций и уплаты налоговых обязательств. По этим направлениям ДФС получила высший балл — «А», то есть эти процедуры соответствуют лучшим мировым практикам.

Оценку «B», то есть достаточно надежный уровень результативности, несколько уступающий передовой международной практике, получили такие показатели, как эффективная обратная связь с налогоплательщиками, макропрогнозирование налоговых поступлений, внутренний контроль и внешний надзор за деятельностью ГФС.

Эксперты миссии определили направления, по которым уже в ближайшее время ГФС сможет продемонстрировать улучшение своей работы. Это касается, в частности, введения в практику стратегии добровольной уплаты налогов и сборов, эффективного управления рисками и актуализации баз данных плательщиков. Кроме того, члены миссии отметили, что результаты TADAT являются логическим подтверждением актуальности разработанных службой стратегических инициатив ГФС-2020.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом