Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:57

Лектор Legal High School Ольга Белякова разъяснила нюансы согласования сделки M&A Антимонопольным комитетом Украины

«Новое положение АМКУ о концентрациях существенно упростило жизнь бизнесу», — отметила Ольга Белякова, партнер МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, выступая в Legal High School с лекцией в модуле, посвященном согласованию сделок M&A регуляторными органами. Она рассказала о подходах, применяемых Антимонопольным комитетом Украины при согласовании трансакций M&A, используемой в положении терминологии, требованиях к заявлению и порядке его рассмотрения, а также о роли экономического обоснования при концентрациях.

Лектор, в частности, отметила, что количество документов, которые нужно подавать в АМКУ, уменьшилось по сравнению с прежней процедурой, при этом раньше объемы запрашиваемой информации вызывали непонимание бизнеса и не имели никакого практического значения для целей конкуренции. С другой стороны, повысился объем информации, требуемой для подтверждения экономического обоснования, — сейчас это самый обширный документ. Г-жа Белякова также рассказала о преимуществах механизма предварительных консультаций, возможностях коммуникации с АМКУ в электронной форме, особенностях подачи информации с ограниченным доступом — АМКУ разъяснил, что все заявление не может иметь статус информации с ограниченным доступом. Как правило, к конфиденциальной относится информация о расчете рыночных долей, а также какая-либо информация, которая не может быть раскрыта преждевременно. Соответствующие сведения не публикуются в решении АМКУ.

Существенные изменения произошли и в процедурах рассмотрения заявления — полная процедура не изменилась, но была внедрена сокращенная процедура, применение которой является распространенной практикой за рубежом. Г-жа Белякова подчеркнула, что сокращенная процедура может применяться в случаях, если только один участник осуществляет деятельность на территории Украины или совокупная доля участников на одном рынке не превышает 15% (20% для смежных рынков), а также при так называемых добровольных подачах — если пороговые показатели концентрации не превышены. Помимо меньших сроков рассмотрения заявления сокращенная процедура предусматривает подачу меньшего количества документов.

Комментируя особенности предоставления экономического обоснования при концентрациях, партнер МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang отметила, что в АМКУ за основу взято EU Form CO (полное заявление, которое подается в Европейскую комиссию) — 26 требований, достаточно комплексных и позволяющих оценить экономическое влияние трансакции на рынок. «В подготовке экономического обоснования очень важно участие клиента, его департаментов маркетинга, сбыта, финансов, ведь только они владеют запрашиваемой информацией и могут предоставить комплексную картину», — рассказала Ольга Белякова, отметив, что задача юристов при этом — обеспечить юридический анализ экономического бэкграунда.