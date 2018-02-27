Парламент принял проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов №7505.
Как говорится в документе, сегодня одной из основных задач государства является создание четкой государственной стратегии преодоления краткосрочных и долгосрочных последствий военной агрессии против Украины, в том числе эффективной системы социальной защиты ветеранов войны.
В течение трех последних лет парламент адаптировал законодательство в сфере социальной защиты участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции к реалиям военной агрессии против Украины и ее последствий. С этой целью в период VIII созыва парламентом принято 32 закона. «Однако разветвленная система органов государственной власти, которые занимаются этими вопросами (более 20 министерств, ведомств, а также органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти, приводит к бюрократическому хаосу и препятствует своевременному и полному решению важных для участников антитеррористической операции социальных вопросов», — подчеркивается в документе.
Идея создать Министерство по делам ветеранов была отображена раннее в Рекомендациях парламентских слушаний на тему «Государственные гарантии социальной защиты участников антитеррористической операции, Революции достоинства и членов их семей: состояние и перспективы».
В резолютивной части документа Верховная Рада Украины постановляет обратиться в КМУ с требованием создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство Украины по делам ветеранов — центральный орган исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.
Кабинету Министров Украины предписывается в месячный срок проинформировать парламент об исполнении этого постановления.
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