Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:57

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламент требует от КМУ создать Министерство по делам ветеранов

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Министерство по делам ветеранов предлагается создать на базе Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО Министерство по делам ветеранов предлагается создать на базе Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО

Парламент принял проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов №7505.

Как говорится в документе, сегодня одной из основных задач государства является создание четкой государственной стратегии преодоления краткосрочных и долгосрочных последствий военной агрессии против Украины, в том числе эффективной системы социальной защиты ветеранов войны.

В течение трех последних лет парламент адаптировал законодательство в сфере социальной защиты участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции к реалиям военной агрессии против Украины и ее последствий. С этой целью в период VIII созыва парламентом принято 32 закона. «Однако разветвленная система органов государственной власти, которые занимаются этими вопросами (более 20 министерств, ведомств, а также органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти, приводит к бюрократическому хаосу и препятствует своевременному и полному решению важных для участников антитеррористической операции социальных вопросов», — подчеркивается в документе.

Идея создать Министерство по делам ветеранов была отображена раннее в Рекомендациях парламентских слушаний на тему «Государственные гарантии социальной защиты участников антитеррористической операции, Революции достоинства и членов их семей: состояние и перспективы».

В резолютивной части документа Верховная Рада Украины постановляет обратиться в КМУ с требованием создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство Украины по делам ветеранов — центральный орган исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Кабинету Министров Украины предписывается в месячный срок проинформировать парламент об исполнении этого постановления.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом