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Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:56

На должность руководителя Госслужбы здоровья претендуют 14 человек

Сегодня, 27 февраля 2018 года, начался конкурсный отбор на должность председателя Национальной службы здоровья Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В конкурсе примут участие 14 претендентов. Среди них — юристы, три главврача, директор финансовой компании и советник министра.

Кандидатами на пост главы НСЗУ являются:

- Олег Петренко — заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «Isida-IVF»;

- Анатолий Побережный — главный врач ООО «Подолье Медфарм»;

- Игорь Лукашенко — главный врач Чудновской ЦРБ;

- Юрий Кеда — начальник отдела мониторинга в сфере оказания медицинской помощи наркозависимым лицам и CALL-центра государственного учреждения «Украинский мониторинговый и медицинский центр по наркотикам и алкоголю Министерства здравоохранения Украины»;

- Оксана Солдатенко — ведущий научный сотрудник военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко;

- Руслан Светлый — генеральный директор КП «Фармация»;

- Игорь Свиридов — временно не работающий;

- Андрей Вишневский – временно не работающий;

- Сергей Горбань — главный врач ООО «Фарм макс»;

- Лидия Котеляк — директор ООО «Антина»;

- Марина Слободниченко — временно не работающая;

- Мирон Найда — директор финансовой компании «ФинХелпФарм» ;

- Роман Усенко — советник министра юстиции Украины;

- Николай Слипченко — директор ООО «Дентал депо»

Этапы конкурса включают тестирование, решение ситуационных задач, собеседование.