Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:56

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На должность руководителя Госслужбы здоровья претендуют 14 человек

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня, 27 февраля 2018 года, начался конкурсный отбор на должность председателя Национальной службы здоровья Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В конкурсе примут участие 14 претендентов. Среди них — юристы, три главврача, директор финансовой компании и советник министра.

Кандидатами на пост главы НСЗУ являются:

- Олег Петренко — заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «Isida-IVF»;

- Анатолий Побережный — главный врач ООО «Подолье Медфарм»;

- Игорь Лукашенко — главный врач Чудновской ЦРБ;

- Юрий Кеда — начальник отдела мониторинга в сфере оказания медицинской помощи наркозависимым лицам и CALL-центра государственного учреждения «Украинский мониторинговый и медицинский центр по наркотикам и алкоголю Министерства здравоохранения Украины»;

- Оксана Солдатенко — ведущий научный сотрудник военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко;

- Руслан Светлый — генеральный директор КП «Фармация»;

- Игорь Свиридов — временно не работающий;

- Андрей Вишневский – временно не работающий;

- Сергей Горбань — главный врач ООО «Фарм макс»;

- Лидия Котеляк — директор ООО «Антина»;

- Марина Слободниченко — временно не работающая;

- Мирон Найда — директор финансовой компании «ФинХелпФарм» ;

- Роман Усенко — советник министра юстиции Украины;

- Николай Слипченко — директор ООО «Дентал депо»

Этапы конкурса включают тестирование, решение ситуационных задач, собеседование.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
Пресс-релизы

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».

22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом