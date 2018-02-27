На должность руководителя Госслужбы здоровья претендуют 14 человек

Сегодня, 27 февраля 2018 года, начался конкурсный отбор на должность председателя Национальной службы здоровья Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
В конкурсе примут участие 14 претендентов. Среди них — юристы, три главврача, директор финансовой компании и советник министра.
Кандидатами на пост главы НСЗУ являются:
- Олег Петренко — заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «Isida-IVF»;
- Анатолий Побережный — главный врач ООО «Подолье Медфарм»;
- Игорь Лукашенко — главный врач Чудновской ЦРБ;
- Юрий Кеда — начальник отдела мониторинга в сфере оказания медицинской помощи наркозависимым лицам и CALL-центра государственного учреждения «Украинский мониторинговый и медицинский центр по наркотикам и алкоголю Министерства здравоохранения Украины»;
- Оксана Солдатенко — ведущий научный сотрудник военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко;
- Руслан Светлый — генеральный директор КП «Фармация»;
- Игорь Свиридов — временно не работающий;
- Андрей Вишневский – временно не работающий;
- Сергей Горбань — главный врач ООО «Фарм макс»;
- Лидия Котеляк — директор ООО «Антина»;
- Марина Слободниченко — временно не работающая;
- Мирон Найда — директор финансовой компании «ФинХелпФарм» ;
- Роман Усенко — советник министра юстиции Украины;
- Николай Слипченко — директор ООО «Дентал депо»
Этапы конкурса включают тестирование, решение ситуационных задач, собеседование.
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