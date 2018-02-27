Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:57

Парламент повысил штрафы за нарушения при въезде в зону АТО

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №5442, который увеличивает штрафы за нарушения на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями.

Проект закона вносит изменения в ряд статей Кодекса об административных правонарушениях и устанавливает два новых вида административной ответственности.

В частности, документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде «злостного неповиновения» требованиям военнослужащих или пограничников во время исполнения ими служебных обязанностей. Штраф возрастет с 85-170 гривен до 850-1700 грн.

Если то же делает группа лиц или лицо повторно в течение года, штраф увеличивается с 170-340 грн до 1700-5100 грн.

Такие же штрафы могут ожидать иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории страны или просрочивших документы, позволяющие находиться в государстве.

Также законопроект увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы Украины, в частности, с поддельными документами — до 3400-8500 гривен. Если же человек попал в зону АТО вне пунктов въезда-выезда штраф может составить от 510 до 1190 гривен.