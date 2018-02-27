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Суд наложил арест на имущество Г.Труханова и П.Вугельмана

27 февраля 2018 года Источник:Слово і діло

На имущество городского головы Одессы Геннадия Труханова и его первого заместителя Павла Вугельмана, которых подозревают в хищении средств Одесского городского совета при покупке здания новой мэрии у частной компании за 185 миллионов гривен, наложили арест.

Такие решения были приняты Соломенским районным судом г.Киева по результатам рассмотрения ходатайств детектива НАБУ, сообщает «Слово и дело» со ссылкой на INSIDER.

По словам источника, речь идет обо всем имуществе Труханова и Вугельмана, которое указано в электронных декларациях.

Согласно декларации мэра Одессы за 2016 год, он владеет частью жилого дома в Одессе общей площадью 252,4 кв. м и квартирой площадью 131,8 кв. м. Наличными он хранил 65 тыс. грн и 130,6 тыс. долларов США. На банковских счетах находились 262 тыс. грн и 2526 долларов США.

В свою очередь вице-мэр Одессы Вугельман владеет лишь квартирой в Одессе площадью 39 кв. м, а проживает в одесской квартире родственницы площадью 201 кв. м. Также заместитель Труханова пользуется автомобилем родственницы Mercedes-Benz S63 AMG 2008 года выпуска, а его жена владеет автомобилем Land Rover Range Rover Sport 2015 года. Наличными он хранил 10 тыс. долларов США, а его жена — 270 тыс. грн. На банковском счете Вугельмана находилось 4160 долларов США и 11 248 грн, а у его жены — 3878 долларов США.

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