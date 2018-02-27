Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:57

ВККС сняла с рассмотрения вопрос о предоставлении рекомендаций для перевода судьи ВСУ В.Симоненко и судьи ВССУ С.Слынько

Начало работу заседание ВККСУ, касающееся перевода судей ВСУ и ВССУ

Начало работу заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины по вопросу предоставления рекомендаций судьям Верховного Суда Украины (ВСУ) и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса.

В начале заседания ВККС сняла с рассмотрения вопрос о предоставлении рекомендации судье ВСУ Валентине Симоненко и судье ВССУ Сергею Слынько. Поскольку они оба принимали участие в конкурсе на занятие должностей судей Верховного Суда, Высший совет правосудия внес представление об их назначении Президенту Украины.

Об этом сообщает корреспондент «ЮП».