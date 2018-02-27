Начало работу заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины по вопросу предоставления рекомендаций судьям Верховного Суда Украины (ВСУ) и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса.
В начале заседания ВККС сняла с рассмотрения вопрос о предоставлении рекомендации судье ВСУ Валентине Симоненко и судье ВССУ Сергею Слынько. Поскольку они оба принимали участие в конкурсе на занятие должностей судей Верховного Суда, Высший совет правосудия внес представление об их назначении Президенту Украины.
Об этом сообщает корреспондент «ЮП».
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
«Свобода выбора правил игры – не упусти свое право на арбитраж».
22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: