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ВККС сняла с рассмотрения вопрос о предоставлении рекомендаций для перевода судьи ВСУ В.Симоненко и судьи ВССУ С.Слынько

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Начало работу заседание ВККСУ, касающееся перевода судей ВСУ и ВССУ Начало работу заседание ВККСУ, касающееся перевода судей ВСУ и ВССУ

Начало работу заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины по вопросу предоставления рекомендаций судьям Верховного Суда Украины (ВСУ) и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса.

В начале заседания ВККС сняла с рассмотрения вопрос о предоставлении рекомендации судье ВСУ Валентине Симоненко и судье ВССУ Сергею Слынько. Поскольку они оба принимали участие в конкурсе на занятие должностей судей Верховного Суда, Высший совет правосудия внес представление об их назначении Президенту Украины.

Об этом сообщает корреспондент «ЮП».

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