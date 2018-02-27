AVELLUM консультировала Минфин в связи с привлечением ГП «НАЭК «Энергоатом» кредита на сумму 250 млн долл. США под гарантии государства

AVELLUM выступила юридическим советником Министерства финансов Украины по вопросам украинского права в связи с привлечением Государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» кредита на сумму 250 млн долл. США под гарантии государства.
Кредит финансируется за счет выпуска облигаций участия в кредите на рынках капитала Соединенных Штатов Америки, организованного Merrill Lynch, Pierce, Fenner&Smith. Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC), финансовое учреждение правительства США, застраховала риски по кредиту.
Поступления от кредита будут использованы для финансирования строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива с трех атомных электростанций Украины, на отведенном участке Чернобыльской зоны отчуждения. Введение в эксплуатацию централизованного хранилища позволит создать безопасные условия для переработки, хранения и обеспечения безопасности значительных объемов отработанного ядерного топлива.
Команду AVELLUM возглавил старший партнер Глеб Бондарь при поддержке советников Тараса Дмуховского и Вадима Медведева, старшего юриста Анны Мельничук и юристов Ореста Франчука, Олега Краинского, Алексея Маслова и Владислава Александрова.
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