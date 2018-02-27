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Апелляционный суд Киева оставил меру пресечения Геннадию Труханову без изменений

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

26 февраля 2017 года коллегия судей Судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г.Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Геннадия Труханова, поданную на решение следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева от 15 февраля 2018 года. Указанным постановлением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, применена к подозреваемому мера пресечения в виде личного поручительства с определением поручителя народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва с возложением на подозреваемого обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 194 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей Судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г.Киева постановила:

- определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 15 февраля 2018 года оставить без изменений;

- апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения.

Как известно, Геннадий Труханов подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

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