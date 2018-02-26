Сегодня 27 февраля 2018 года, 05:37

Можно утверждать, что банковская реформа стимулирует появление новых бизнес-моделей, в том числе и банков с новым функциональным потенциалом, — Иван Прицак

«Обжалование решения о неплатежеспособности банка» — с такой темой перед слушателями Legal High School выступил ведущий юрисконсульт юридического департамента Национального банка Украины Иван Прицак.

По его словам, на рассмотрении административных судов пребывает более 50 административных исков об обжаловании решений НБУ, согласно которым банки были отнесены к категории неплатежеспособных и у них была отозвана лицензии, а также производных решений Фонда гарантирования вкладов физических лиц о введении временной администрации и процедуры ликвидации неплатежеспособных банков.

Иван Прицак акцентировал внимание на важности понимания последствий такого «банкопада». «Сегодня мы видим уже определенное оздоровление банковской системы. К примеру, в конце 2017 года уже ощущалась определенная стабилизация банковской системы — чистая прибыль платежеспособных банков после налогообложения составляла 2,2 млрд грн, при этом наблюдался приток депозитных капиталов — данный показатель относительно физических лиц увеличился до 13%, а юридических лиц — до 4%», — подчеркнул спикер. По его мнению, несмотря на то что реформа банковского сектора является болезненным процессом как для бизнеса, так и для граждан, можно утверждать, что она стимулирует появление новых бизнес-моделей, в том числе и банков с новым функциональным потенциалом».

Как отметил лектор, в процессе решения споров данной категории в суды очертили три проблемных вопроса:

— кто вправе обжаловать примененную НБУ меру влияния в виде отнесения банка к категории неплатежеспособности;

— может ли такое решение обжаловать акционер банка;

— обеспечит ли судебное решение эффективную защиту заявителя.

Окончательная точка ни в одном из этих вопросов, как подчеркнул Иван Прицак, не поставлена. Тем не менее, по его словам, ответ на первые два вопроса дал Верховный Суд в постановлениях о 24 октября 2017 года, согласно которым право на обжалование решений регулятора о выводе банка с рынка принадлежит как самому банку или акционеру — собственнику существенного влияния, так и лицу, имеющему существенное влияние на работу банка.

Что же касается ситуации с обжалованием таких постановлений НБУ обычными вкладчиками с мотивацией нарушением своего имущественного интереса, то, как отметил лектор, с целью защиты интересов вкладчиков создана система гарантирования вкладов. «На наш взгляд, защиту своих интересов вкладчики должны осуществлять в рамках системы гарантирования вкладов как элемента, в том числе мотивирования ФГВФЛ и уполномоченных фондом лиц, обеспечения эффективного выведения неплатежеспособных банков с рынка», — подчеркнул Иван Прицак.

Говоря о третьем проблемном вопросе, он отметил, что сегодня нет законодательного механизма восстановление деятельности банка после принятия решения об отзыве банковской лицензии и его ликвидации, в том числе и на основании судебного решения.