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Психическое и процессуальное принуждение во время допроса: грани законности

Константин Глоба, адвокат, партнер АО «Барристерс»

Что такое допрос? Если обратиться к нормам УПК Украины за ответом на этот вопрос, его вряд ли удастся найти.

К сожалению, суть такого следственного действия, как допрос, прямо не определена нормами УПК Украины, а соответственно, ее необходимо собирать по мелочам, в частности, в главе 20 УПК Украины, ст. 2 УПК Украины (задачи уголовного производства), ст. 18 УПК Украины (свобода от саморазоблачения и право не свидетельствовать против близких родственников и членов семьи), ст. 65 УПК Украины (свидетель), 66 УПК Украины (права и обязанности свидетеля), ст. 84 УПК Украины (доказательства), ст. 351 УПК Украины (допрос обвиняемого), ст. 352 УПК Украины (допрос свидетеля).

Анализируя указанные нормы, можно сделать вывод, что допрос на стадии предварительного расследования — это следственное действие, которое представляет собой регламентированный уголовно-процессуальными нормами процесс общения лиц, принимающих участие в нем, направленный на получение информации об известных допрашиваемому фактах (фактических обстоятельствах), имеющих значение для достижения задач уголовного судопроизводства.

Допрос — это информационно-психологический процесс общения с элементами уголовно-процессуального принуждения, исходя из содержания ст. 18 УПК Украины, однако легальное определение уголовно-процессуального принуждения в Кодексе отсутствует, отсутствуют границы и критерии данного принуждения.

Дозволенность применения уголовно-процессуального принуждения в ходе допроса на уровне с отсутствием четкого регламентирования такой правовой категории, отсутствие определения психического принуждения, его границ и то, что эти два принуждения обычно сопутствуют друг другу порождают в значительной степени злоупотребления правами лиц, которые проводят допрос.

I. Ст. 2 УПК Украины, определяя такую правовую категорию, как «Задачи уголовного производства», одним из элементов состава задач определяет следующий: «чтобы ни одно лицо не было подвержено необоснованному процессуальному принуждению».

При этом в широком понимании достижение задач уголовного судопроизводства, о которых говорится в ст. 2 УПК Украины, осуществляется посредством достижения задач отдельного процессуального или следственного действия.

Что же такое «обоснованное процессуальное принуждение» и каковы его границы при проведении отдельных следственных действий, таких, к примеру, как допрос? УПК Украины, к сожалению, определение такой правовой категории и ее границ не содержит.

Тем не менее «обоснованное процессуальное принуждение» можно понимать как обязанность явиться к следователю или прокурору по вызову для дачи показаний относительно известных свидетелю обстоятельств в соответствии с установленной законом ответственности за необоснованный отказ от дачи показаний.

Таким образом, законодатель определил, что отказ от дачи показаний должен быть обоснованным, при таких условиях реализация процессуального принуждения не приводит к наступлению ответственности за такой отказ.

То есть для того, чтобы во время проведения следственного действия применялось обоснованное процессуальное принуждение, необходимо соблюсти все гарантированные лицу права и свободы при осуществлении вызова на допрос и его надлежащего процессуального оформления с соблюдением всех прав и гарантий при проведении самого допроса. При наличии хотя бы одного нарушения прав и гарантий лица или процессуального нарушения оформления вызова нарушение порядка проведения следственного действия служит основанием говорить о необоснованном процессуальном принуждении, отказываться от дачи показаний и ходатайствовать о прекращении следственного действия.

II. Если рассматривать психологическую сторону процесса допроса и психическое принуждение, стоит отметить следующее.

Психическое принуждение тесно связано с элементами формирования показаний, поскольку обычно направлено на формирование показаний, а иногда и манипулирование процессом воспроизведения смыслового содержания показаний. Понимание таких элементов позволит более качественно оказывать правовую помощь допрашиваемому лицу.

В теории есть три элемента формирования показаний: восприятие, запоминание, воспроизведение.

Восприятие — это сумма ощущений и деятельность мышления допрашиваемого лица. Ощущения являются субъективными по их содержанию, следовательно, восприятия и ощущения зависят от развития нервной системы, состояния организма, уровня развития допрашиваемого лица.

К формирующим факторам восприятия можно отнести также темперамент.

Правильность восприятия в конкретной ситуации зависит от:

— субъективных факторов — речь идет о состоянии органов чувств, возможности правильно воспринимать события, эмоциональности и др. Это субъективные особенности личности, в том числе способность «окрашивать» восприятия.

— объективных факторов — условий восприятия, погода, освещения, состояния помещения, условий и продолжительности допроса и т.д.

Запоминание — способность образовывать условные связи, хранить и воспроизводить их следы. Запоминание носит избирательный характер, человек запоминает не все, что воспринимает, а только то, что вызывает у него определенные эмоции или имеет существенное значение. Память человека со временем может искажать воспринимаемое событие.

Воспроизведение зависит от ряда условий: способности человека выражать свои мысли, интеллекта, культурного уровня, словарного запаса и физического и психологического состояния человека в момент воспроизведения.

В психологии известны две формы воспроизведения, которые, как правило, важно отображать в протоколе с целью их правильной оценки.

Свободное воспроизведение смыслового содержания с отклонением от формы заключается в изложении только сути события и его главных черт.

Воспроизведение содержания с сохранением формы — подробное и последовательное изложение события без выделения главных и второстепенных черт.

К сожалению, как уже отмечалось, УПК Украины не определяет правовой категорией психическое принуждение, соответственно, почти невозможно четко определить границы процессуального и психического принуждения, если последнее не выходит за пределы явного влияния на волю лица и элементы формирования показаний.

Согласно теории, под психическим принуждением следует понимать воздействие на волю лица различными способами (мимикой, словами, действиями, созданием обстановки и др.) с целью принуждения для дачи показаний или манипулирования воспроизведением смыслового содержания.

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод 1950 года обращения признается нечеловеческим при достижении минимального уровня жестокости. Оценка этого минимального уровня относительна: она зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность такого обращения, его физические и психические последствия, а также в некоторых случаях пол, возраст и состояние здоровья потерпевшего (решение по делу «Валашинас против Литвы»). Суд считает поведение «нечеловеческим», поскольку inter alia оно было умышленным, применялось в течение нескольких часов подряд и приводило или к настоящим телесным повреждениям, или к острым физическим или душевным страданиям. Поведение, по мнению Суда, было «унижающим достоинство», если его цель заключалась в том, чтобы вызвать у пострадавших чувство страха, муки и неполноценности, а затем унизить и оскорбить (решение по делу «Кудла против Польши»).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что уголовно-процессуальное принуждение четко не определено законом, но его границы обусловлены ограничивающими нормами закона, в том числе гарантирующими права человека и лиц, участвующих в уголовном производстве. При соблюдении всех норм материального и процессуального закона применение уголовно-процессуального принуждения является обоснованным.

Вместе с тем психическое принуждение и его оценка являются весьма относительными, поскольку зависят в большей степени от его непосредственных проявлений, восприятия лица таких проявлений и воздействия на процесс воспроизводства смыслового содержания, но в любом случае, по нашему мнению, психическое принуждение является не допустимым, а его проявления, исходя из отсутствия такой правовой категории в процессуальном законе, — незаконными.

Стоит заметить, что довольно часто процессуальное принуждение применяется вместе с психическим принуждением, что является недопустимым и в случае их одновременного применения может нивелировать даже результаты обоснованного процессуального принуждения, но, к сожалению, правоохранительная и судебная системы Украины и отдельные ее персоналии еще не готовы к такому столь демократическому пониманию правовой категории «принуждение».

Константин Глоба, адвокат, партнер АО «Барристерс»