Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:57

Уволен начальник ГТУЮ в Волынской области, деятельность которого вызывала критику

Чиновник указал на необоснованность претензий Волынского облсовета, а позже был уволен по собственному желанию

В соответствии с приказом Министерства юстиции начальник Главного территориального управления юстиции в Волынской области Валентин Кухарик уволен с должности по собственному желанию с 26 февраля 2018 года. Об этом говорится на сайте Минюста.

В настоящее время исполнение обязанностей начальника территориального управления юстиции возложено на Сергея Филюка, первого заместителя начальника Главного территориального управления юстиции в Волынской области.

Как известно из СМИ, деятельность г-на Кухарика вызывала критику со стороны местного бизнеса и общественных деятелей. Еще в конце 2017 года областной совет поддержал проект «Об обращении Волынского областного совета к министру юстиции Украины относительно деятельности Главного территориального управления юстиции в Волынской области».

Поводом для заявлений о несоответствии занимаемой должности стали действия государственных исполнителей. «В частности, из-за действий государственных исполнителей наложен арест на все счета одного из крупнейших предприятий города Луцка ГКП «Луцктепло» с целью взыскания средств в сумме 28,2 млн грн в пользу предприятия, с которым коммунальное предприятие не имело никаких хозяйственных отношений, — говорится на сайте Волынского областного совета. — В связи с действиями должностных лиц Государственной исполнительной службы существует реальная угроза возникновения социального обострения из-за возможного отсутствия отопления и протестов работников коммунального предприятия из-за возникновения задолженности по заработной плате».

Также поднимались вопросы о нарушениях законности сотрудниками регистрационной службы Шацкого районного управления юстиции, второго отдела ГИС Луцкого городского управления юстиции, а также об отсутствии в течение нескольких лет в Маневичском районе Волынской области государственного нотариуса, работающего на постоянной основе. «Из-за отсутствия государственного нотариуса жители района вынуждены обращаться к нотариусам из других районов области, что вызывает большие неудобства, особенно пожилым людям», — уточняется на сайте органа местного самоуправления.

В свою очередь Валентин Кухарик прокомментировал все озвученные претензии и указал на отсутствие своей вины. «Я не знаю, в чем я виноват, поскольку исполнительный документ на 28 млн грн, который указан в обращении, на исполнении в органах государственной исполнительной службы области не находится», — цитирует его слова ВолыньPost. По его словам, исполнительные документы, сумма которых превышает 20 млн гривен, исполняются в Киеве. Этот факт позже подтвердили в Минюсте.

Также Кухарик отметил, что ГТУ юстиции в Волынской области проводит работу по взысканию средств в пользу «Луцктепла» и уже взыскало 1,6 млн гривен. С помощью юстиции, заверил он, работникам предприятия выплатили 1,5 миллиона гривен зарплаты.

Насчет обвинений в сторону сотрудников Шацкого райуправления юстиции отмечалось, что это управление ликвидировано еще в мае 2016 года. Государственный нотариус в Маневичском районе действительно уволился еще в апреле 2016 года, но дважды в неделю его обязанности исполняет сотрудник Любешевской государственной нотариальной конторы. Кроме того, там ввели должность консультанта, который принимает граждан.

31 января 2018 года на обращение отреагировали в Минюсте. Среди прочего, в Министерстве заявили, что установить несоответствие занимаемой должности нельзя. Согласно статье 35 Закона о государственной службе, с целью проверки соответствия государственного служащего занимаемой должности субъект назначения в акте о назначении на должность может установить испытательный срок. Однако г-н Кухарик был назначен на должность без испытательного срока, поэтому установить несоответствие должности не представляется возможным. Также в Минюсте дали оценку деятельности органов юстиции региона, указав на ее правомерность.

26 февраля на сайте Минюста была опубликована новость об увольнении Валентина Кухарика по собственному желанию.