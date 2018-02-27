Институт встречного обеспечения – положительная новация, но требующая усовершенствования на основе практики

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в юридическом сообществе является вопрос новелл процессуальных кодексов, среди которых видное место занимает такой процессуальный институт, как «встречное обеспечение».
Суть встречного обеспечения не в удовлетворении интересов ответчика путем отягощения процесса дополнительными обязанностями истца, которые не всегда в реальных условиях могут быть реализованы, а лишь в гарантировании возмещения возможных для ответчика убытков.
Однако не все суды, прибегая к таким мерам обеспечения процесса, исходят из такой сути института встречного обеспечения.
Интересным примером встречного обеспечения является определение Октябрьского суда города Днепропетровска от 5 января 2018 года по делу №201/18445/17. Согласно этому определению, суд, обеспечивая иск путем запрета государственному исполнителю снять арест и собственнику осуществлять любые действия, направленные на отчуждение части нежилого помещения, общей площадью 74,9 квадратных метра, обязал банк внести на депозитный счет суда более 2,5 млн грн в качестве встречного обеспечения.
Определяя размер встречного обеспечения, суд в определении сослался на аналогичный размер кредитной задолженности собственника спорной части помещения перед банком, которая является предметом судебного разбирательства в другом процессе.
Неужели судебная защита сегодня доступна только обеспеченным?
Подробнее об этом читайте в статье «Обеспечить встречу» в газете «Юридическая практика» №9 (1053) от 27 февраля 2018 года.
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