Сегодня 27 февраля 2018 года, 05:37

Институт преюдиционного запроса нужно использовать с пониманием, поскольку его очень легко превратить в инструмент злоупотребления, — судья КАС ВС

Не успели процессуальные кодексы вступить в силу, как парламентарии хотят их дополнить и предоставить право нижестоящим судам советоваться с ВС по вопросу неодинаковой практики. Народные депутаты предлагают дополнить гражданский, административный и хозяйственный процессы новым институтом — преюдиционного запроса. Так, 9 февраля в Верховной Раде Украины были зарегистрированы три законопроекта: № 8030 — о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) Украины, № 8031 — о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства (КАС) Украины, № 8032 — о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс (ХПК) Украины. Инициаторами законопроектов выступают депутаты Руслан Сидорович, Оксана Сыроид, Елена Сотник и Татьяна Острикова.

ГПК Украины дополняется статьей 261-1 «Преюдиционный запрос» (КАС Украины дополняется соответствующей статьей 249-1, ХПК Украины — 2351). Суть статьи в следующем: «Суд первой или апелляционной инстанции в случае отсутствия выводов или неодинаковой практики кассационной инстанции относительно правоотношений, являющихся предметом рассмотрения, может принять определение об обращении в Верховный Суд с ходатайством о предоставлении вывода о применении нормы права до выхода в совещательную комнату». Преюдиционный запрос составляется в письменной форме. В определении суда указывается информация о правовом регулировании и фактические данные, касающиеся правоотношений, выступающих предметом рассмотрения. Суд обосновывает необходимость предоставления вывода о применении нормы права или указывает на неодинаковую практику кассационной инстанции и приостанавливает судебное производство на время рассмотрения преюдиционного запроса.

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, доктор юридических наук, профессор Владимир Бевзенко отмечает, что институт преюдиционного запроса действует в некоторых европейских странах, в частности во Франции. «Этот институт нужно использовать с пониманием, поскольку его очень легко превратить в инструмент злоупотребления», — предостерегает судья Верховного Суда. Затягивание процесса, отсрочка защиты прав субъектов обращения в суд — это самые очевидные риски злоупотребления данным институтом. И с учетом той нагрузки, которая сейчас есть в Кассационном административном суде ВС (более 40 тыс. дел, и это количество постоянно растет), такой инструмент будет только тормозить правосудие, а не содействовать единству практики.

По словам Владимира Бевзенко, введение такого института несвоевременно — он просто не будет эффективно работать. Судья провел аналогию: это то же, что показать первобытному обществу автомобиль Tesla и разрешить им пользоваться. «Инструмент преюдиционного запроса стоит внедрять тогда, когда у нас не будет чрезмерной нагрузки, когда у нас не будет остатков нерассмотренных дел, когда у нас появится юридическая определенность, когда будет принят Закон об административных процедурах, когда все субъекты будут четко исполнять предписания законодательства», — говорит комментатор и добавляет, что обществу еще необходимо до такого института дозреть, а суду — выполнить свое «домашнее задание» в виде долгов — нерассмотренных дел.

Более подробно о депутатских инициативах читайте в статье «Ни совет, ни заря» «ЮП» №9 (1053) от 27 февраля 2018 года.