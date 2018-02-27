Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:58

Стало известно, сколько сообщений о неправомерных действиях налоговиков подтвердились

В январе текущего года подразделениями Главного управления внутренней безопасности ГФС осуществлено 154 служебных расследования и проверки. По их результатам вынесено 21 официальное предостережение, привлечены к дисциплинарной ответственности 24 человека, а один сотрудник ГФС уже уволен с занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте ГФС.

По фактам совершения должностными лицами органов фискальной службы коррупционных и других преступлений в сфере служебной деятельности правоохранительными органами начато 33 уголовных производства, из них 29 — по материалам подразделений ГУВБ.

В ходе расследования уголовных производств, начатых по материалам подразделений ГУВБ, работникам органов ГФС объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений в шести случаях.

В суд направлены четыре обвинительные акты, один человек судом уже признан виновным в совершении преступления.

В отношении должностных лиц фискальных органов составлены и направлены в суд 19 протоколов о совершении административных коррупционных правонарушений.

Подчеркивается, что в ГФС работает сервис «Пульс», куда плательщики могут сообщить о неправомерных действиях работников службы. Так, в январе было проверено 13 сообщений о возможных неправомерных действиях со стороны должностных лиц ГФС. Из них одно частично подтвердилось.

Было проверено около 60 обращений физических и юридических лиц о возможных неправомерных действиях, совершенных сотрудниками налоговой и таможенной сфер. Из них семь полностью или частично подтвердились.