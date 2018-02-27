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Сегодня 27 февраля 2018 года, 17:57

Верховный Суд разъяснил содержание судебной дискреции в уголовном судопроизводстве

1 февраля 2018 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда приняла постановление, в котором разъяснила понятие судебной дискреции (судебного усмотрения) в уголовном судопроизводстве. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Дискреция включает полномочия суда выбирать между законными альтернативами и деятельность суда по разрешению спорных правовых вопросов.

Такие полномочия суда должны исходить из целей и принципов права, общих принципов судопроизводства, конкретных обстоятельств ситуации, данных о личности виновного, справедливости и достаточности избранного наказания.

Основаниями для судебного усмотрения при назначении наказания выступают:

- уголовно-правовые, относительно определенные (устанавливаются пределы наказания) и альтернативные (предусмотрено несколько видов наказаний) санкции;

- принципы права;

- нормы, в которых используются формулировки, суд «может», «вправе»;

- многозначные юридические термины и понятия, которые не имеют нормативного закрепления, в частности «личность виновного», «искреннее раскаяние» и т.д.;

- оценочные понятия, содержание которых определяется не законом или нормативным актом, а правосознанием субъекта правоприменения;

- индивидуализация наказания — конкретизация вида и размера меры государственного принуждения в отношении лица в зависимости от особенностей преступления и его субъекта.

Дискреционные полномочия суда признаются и Европейским судом по правам человека (дело «Довженко против Украины»).

ЕСПЧ в своих решениях отмечает, что определение законности, объема, способов и пределов применения свободы оценивания представителями судебных органов должно соответствовать принципу верховенства права.

Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.