Верховный Суд разъяснил содержание судебной дискреции в уголовном судопроизводстве

1 февраля 2018 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда приняла постановление, в котором разъяснила понятие судебной дискреции (судебного усмотрения) в уголовном судопроизводстве. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
Дискреция включает полномочия суда выбирать между законными альтернативами и деятельность суда по разрешению спорных правовых вопросов.
Такие полномочия суда должны исходить из целей и принципов права, общих принципов судопроизводства, конкретных обстоятельств ситуации, данных о личности виновного, справедливости и достаточности избранного наказания.
Основаниями для судебного усмотрения при назначении наказания выступают:
- уголовно-правовые, относительно определенные (устанавливаются пределы наказания) и альтернативные (предусмотрено несколько видов наказаний) санкции;
- принципы права;
- нормы, в которых используются формулировки, суд «может», «вправе»;
- многозначные юридические термины и понятия, которые не имеют нормативного закрепления, в частности «личность виновного», «искреннее раскаяние» и т.д.;
- оценочные понятия, содержание которых определяется не законом или нормативным актом, а правосознанием субъекта правоприменения;
- индивидуализация наказания — конкретизация вида и размера меры государственного принуждения в отношении лица в зависимости от особенностей преступления и его субъекта.
Дискреционные полномочия суда признаются и Европейским судом по правам человека (дело «Довженко против Украины»).
ЕСПЧ в своих решениях отмечает, что определение законности, объема, способов и пределов применения свободы оценивания представителями судебных органов должно соответствовать принципу верховенства права.
Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
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