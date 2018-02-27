МЭРТ предлагает бесплатно изучать право интеллектуальной собственности в Китае

Государственное ведомство по вопросам интеллектуальной собственности КНР предоставляет возможность украинским специалистам в сфере интеллектуальной собственности, патентным поверенным обучаться по двухлетней магистерской программе по праву интеллектуальной собственности за средства правительства КНР.
Министерство экономического развития и торговли Украины как орган, ответственный за политику в сфере защиты прав интеллектуальной возможности, может номинировать кандидатов для участия в программе. Об этом сообщается на сайте МЭРТ.
В рамках отбора претендентов предлагается всем желающим прислать эссе/исследование на тему «Совершенствование правового регулирования деятельности представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных) в Украине» по адресу oshanchuk@me.gov.ua до 15 марта 2018 года. Авторов лучших работ Минэкономразвития номинирует на участие в программе. После рассмотрения их заявок Государственное ведомство по вопросам интеллектуальной собственности КНР отберет стипендиата, который сможет изучать право интеллектуальной собственности в Китае.
Программа охватывает обучение на протяжении двух лет на английском языке.
О требованиях к желающим пройти обучение можно узнать по ссылке на сайте МЭРТ.
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