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МЭРТ предлагает бесплатно изучать право интеллектуальной собственности в Китае

27 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственное ведомство по вопросам интеллектуальной собственности КНР предоставляет возможность украинским специалистам в сфере интеллектуальной собственности, патентным поверенным обучаться по двухлетней магистерской программе по праву интеллектуальной собственности за средства правительства КНР.

Министерство экономического развития и торговли Украины как орган, ответственный за политику в сфере защиты прав интеллектуальной возможности, может номинировать кандидатов для участия в программе. Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

В рамках отбора претендентов предлагается всем желающим прислать эссе/исследование на тему «Совершенствование правового регулирования деятельности представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных) в Украине» по адресу oshanchuk@me.gov.ua до 15 марта 2018 года. Авторов лучших работ Минэкономразвития номинирует на участие в программе. После рассмотрения их заявок Государственное ведомство по вопросам интеллектуальной собственности КНР отберет стипендиата, который сможет изучать право интеллектуальной собственности в Китае.

Программа охватывает обучение на протяжении двух лет на английском языке.

О требованиях к желающим пройти обучение можно узнать по ссылке на сайте МЭРТ.

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