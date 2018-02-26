Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:17

LHS: единственным способом защиты при установлении уполномоченным лицом ФГВФЛ ничтожности сделки может быть только признание договора действительным

Особенностям признания сделок ничтожными в процедуре ликвидации банков была посвящена лекция в рамках Школы судебной практики Legal High School начальника отдела сопровождения особенно важных дел Фонда гарантирования вкладов физических лиц Дмитрия Костюкова.

По его словам, сегодня самыми распространенными способами судебной защиты, используемыми вкладчиками ликвидируемых банков в случае установления уполномоченным лицом ФГВФЛ сделок ничтожными, являются: признание противоправными действий уполномоченного лица ФГВФЛ относительно установления ничтожности сделки; отмена приказа уполномоченного лица Фонда о ничтожности сделки; отмена уведомления уполномоченного лица о ничтожности сделки.

Вместе с тем, по мнению лектора, единственным и наиболее правильным способом защиты при установлении договора ничтожным является признание такого договора действительным. Такой способ защиты предусмотрен частью 3 статьи 215 Гражданского кодекса Украины. «В единственном случае — после установления в судебном порядке, что определенная сделка является действительной, может рассматриваться любой иск в административном порядке о признании противоправными действий уполномоченного лица или об отмене его приказа или уведомления», — подчеркнул Дмитрий Костюков.