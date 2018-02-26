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Как изменения в ХПК помогут дисциплинировать участников процесса при подаче доказательств

26 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В хозяйственном процессе «правила игры» с принятием в новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса Украины изменились самым кардинальным образом по сравнению с другими процессуальными законами. Среди ключевых изменений наиболее ощутимыми для участников процесса стали изменения правил доказывания.

Учитывая судебную практику по новому процессуальному закону, хозяйственные суды устанавливают в определениях об открытии производства по делу срок для предоставления участниками дела дополнительных доказательств (определения Хозяйственного суда г.Киева от 2 февраля 2018 года по делу №910/1098/18, от 29 января 2018 года по делу №910/773/18, определение Хозяйственного суда Черниговской области от 1 февраля 2018 по делу №927/83/18, определение Хозяйственного суда Ровенской области от 31 января 2018 года по делу №918/43/18 и др.).

Изменения в ХПК Украины правил доказывания призваны дисциплинировать участников дела в своевременном предоставлении доказательств и обеспечении достаточного времени для суда и других участников дела на ознакомление с ними. Благодаря усовершенствованию правил доказывания и процессуального закона в целом успешное решение дела прежде всего будет зависеть от проделанной адвокатом работы по сбору доказательств на стадии подготовки иска и от умения адвоката доказывать свою правовую позицию в суде.

Подробнее читайте в статье «Дисциплина должна бить» в газете «Юридическая практика» №9 (1053) от 27 февраля 2018 года.

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