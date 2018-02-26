Изначально постановление НБУ №328 не было сконцентрировано на выведении банков с рынка по причине непрозрачности структуры – Александр Ярецкий

Первая лекция в рамках модуля «Споры, связанные с неплатежеспособностью банков» Школы судебной практики LHS была посвящена спорам относительно структуры собственности банков. В частности, советник члена Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Александр Ярецкий ознакомил слушателей с подходами Национального банка Украины к признанию банковского учреждения банком с непрозрачной структурой собственности и, как следствие, выведению его с рынка, а также рассказал об актуальной судебной практике по этому вопросу.
По его словам, по состоянию на октябрь 2015 года около 50 банков были признаны непрозрачными, пять банков выведены с рынка в связи с непрозрачностью структуры собственности. Комментируя постановление правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения о порядке подачи сведений о структуре собственности банка» от 21 мая 2015 года №328, докладчик отметил, что изначально оно не было сконцентрировано на преследовании банков и выведении их с рынка по причине непрозрачности структуры, а его планировалось использовать как элемент давления с целью приведения банками своей структуры в соответствие с законодательством. «Таким образом, регулятор, изначально декларируя цель обеспечить прозрачность банковской системы, не допуская ликвидации банков, пошел дальше, как следствие, пять-шесть банков ликвидированы», — подчеркнул Александр Ярецкий.
На практике алгоритм выведения банка с рынка из-за непрозрачности структуры выглядит следующим образом:
— направление НБУ запросов для подтверждения финансового состояния акционеров банка;
— предложение привести в соответствие структуру собственности;
— признание структуры собственности банка непрозрачной;
— признание банка проблемным;
— признание банка неплатежеспособным, отзыв лицензии и ликвидация банка.
Как отметил г-н Ярецкий, пять банков, структура собственности которых была признана непрозрачной, обжаловали действия НБУ о признании их неплатежеспособными в судебном порядке.
При этом их аргументация сводится к следующему: превышение полномочий НБУ при принятии постановления «Об утверждении Положения о порядке подачи сведений о структуре собственности банка»; ограниченность банковского надзора как относительно ряда субъектов, так и относительно полномочий регулятора; нарушение принципов правовой определенности; нарушение условий наступления юридической ответственности; злоупотребление дискреционными полномочиями.
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