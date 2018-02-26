Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:17

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Изначально постановление НБУ №328 не было сконцентрировано на выведении банков с рынка по причине непрозрачности структуры – Александр Ярецкий

26 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Первая лекция в рамках модуля «Споры, связанные с неплатежеспособностью банков» Школы судебной практики LHS была посвящена спорам относительно структуры собственности банков. В частности, советник члена Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Александр Ярецкий ознакомил слушателей с подходами Национального банка Украины к признанию банковского учреждения банком с непрозрачной структурой собственности и, как следствие, выведению его с рынка, а также рассказал об актуальной судебной практике по этому вопросу.

По его словам, по состоянию на октябрь 2015 года около 50 банков были признаны непрозрачными, пять банков выведены с рынка в связи с непрозрачностью структуры собственности. Комментируя постановление правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения о порядке подачи сведений о структуре собственности банка» от 21 мая 2015 года №328, докладчик отметил, что изначально оно не было сконцентрировано на преследовании банков и выведении их с рынка по причине непрозрачности структуры, а его планировалось использовать как элемент давления с целью приведения банками своей структуры в соответствие с законодательством. «Таким образом, регулятор, изначально декларируя цель обеспечить прозрачность банковской системы, не допуская ликвидации банков, пошел дальше, как следствие, пять-шесть банков ликвидированы», — подчеркнул Александр Ярецкий.

На практике алгоритм выведения банка с рынка из-за непрозрачности структуры выглядит следующим образом:

— направление НБУ запросов для подтверждения финансового состояния акционеров банка;

— предложение привести в соответствие структуру собственности;

— признание структуры собственности банка непрозрачной;

— признание банка проблемным;

— признание банка неплатежеспособным, отзыв лицензии и ликвидация банка.

Как отметил г-н Ярецкий, пять банков, структура собственности которых была признана непрозрачной, обжаловали действия НБУ о признании их неплатежеспособными в судебном порядке.

При этом их аргументация сводится к следующему: превышение полномочий НБУ при принятии постановления «Об утверждении Положения о порядке подачи сведений о структуре собственности банка»; ограниченность банковского надзора как относительно ряда субъектов, так и относительно полномочий регулятора; нарушение принципов правовой определенности; нарушение условий наступления юридической ответственности; злоупотребление дискреционными полномочиями.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1052) от 20/02/18 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1052)
Государство и юристы

Сезонная работа

Отрасли практики

Составить факт

Судебная практика

Строго по телу

Тема номера:

Пресечь линию

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом