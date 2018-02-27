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КГГА предлагает увеличить штрафы для перевозчиков и снять мораторий на проверки

27 февраля 2018 года Источник:Newsone

Киевская городская государственная администрация намерена усилить санкции и повысить штрафы для перевозчиков, нарушающих условия договора о предоставлении транспортных услуг в столице. Об этом заявил зампредседателя КГГА Дмитрий Давтян, передает пресс-служба администрации.

Данное решение было инициировано в связи с текущими проверками киевских перевозчиков.

«Представьте себе — на 27 составленных протоколов всего около 10 тысяч гривен штрафов. Даже для небольшой компании это мелочи. То есть реальный рычаг наказания гривной отсрочен до третьего или четвертого нарушения. Мы желаем изменить это. Штрафы должны быть ощутимы уже с первого раза, их нужно увеличивать в разы», — заявил г-н Давтян.

Также КГГА приготовила письмо к премьер-министру с просьбой отменить мораторий на проверки. Давтян подчеркнул, что сегодня идет разработка общего плана борьбы с недобросовестными перевозчиками.

Зампредседателя КГГА уверен, что достичь ощутимого результата удастся тогда, когда изменения будут системными и будут проводиться на государственном уровне.

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