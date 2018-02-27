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ГПУ: после суда над Павлом Лазаренко начнутся переговоры о распределении конфискованных у него активов

27 февраля 2018 года Источник:Интерфакс-Украина

Генеральная прокуратура Украины и американские правоохранители заинтересованы в скорейшем завершении судебного процесса в США над экс-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказал заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Украину возвращено 15 млн долларов США Лазаренко по решению швейцарского суда.

«Кроме того, на счетах в Швейцарии, Гернси, Лихтенштейне, Антигуа и Литве арестовано около 200 млн долларов США как в рамках уголовного производства, которое расследуется в Украине, так и в рамках гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории США... Прежде всего мы совместно с американскими партнерами заинтересованы в максимально быстром завершении указанного процесса», — сказал он.

Евгений Енин заявил, что украинская сторона предоставляла США материалы из расследуемого в Украине уголовного производства, которые, по его словам, подтверждают именно коррупционный характер денег, полученных Лазаренко и его сообщниками.

«Судебный процесс в США длится уже более восьми лет, и мы надеемся, что он уже входит в свою финальную стадию. После того как в США процесс завершится, надеемся, с позитивным для нас всех решением, начнутся переговоры о распределении конфискованных активов», — отметил заместитель Генпрокурора.

Он отметил, что Украина может претендовать на часть конфискованных активов как потерпевшая от указанных коррупционных преступлений страна, а также как страна, которая активно содействовала расследованию.

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