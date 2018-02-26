Сегодня 27 февраля 2018 года, 05:37

Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека

Украина в понедельник начала трехлетнее членство в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в микроблоге Twitter, передают «Українські Новини».

«Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека», — написал он.

Президент добавил, что приоритетом Украины будут вопросы защиты прав человека по всему миру, в том числе в аннексированном Россией Крыму и на не подконтрольных властям территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось в СМИ, Петр Порошенко просил Совбез ООН развернуть миротворческую миссию на Донбассе. 15 декабря 2016 года Генеральная ассамблея ООН избрала Украину непостоянным членом Совбеза ООН на 2016—2017 годы.