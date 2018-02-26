Убийца Бориса Немцова получил дополнительное наказание за неуважение к суду

Бывший сотрудник полиции из Чечни Темирлан Эскерханов получил 240 часов обязательных работ за неуважение к суду (статьи 297 УК РФ), передает Pravo.ru со ссылкой на «РБК». Ранее он получил 14 лет строгого режима за убийство Бориса Немцова.
Решение о наказании за неуважение приняла судья Юлия Сафина 22 февраля 2018 года. Как отмечается, Темирлан Эскерханов оскорбил одного из следователей. Во время слушания в Московском окружном военном суде обвиняемый назвал следователя «шестеркой» и использовал другие нецензурные слова.
Эскерханова приговорили к 14 годам строгого режима. Гособвинитель просил добавить еще два месяца к сроку за неуважение к суду. По словам защиты, лингвистическая экспертиза не признала слово «шестерка» оскорбительным. В итоге суд назначил 240 часов обязательных работ.
В июне 2017 года коллегия присяжных 10 из 12 голосов решила, что Заур Дадаев, братья Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев виновны в убийстве Бориса Немцова и не заслуживают снисхождения. Присяжные решили, что Заур Дадаев лично стрелял в Бориса Немцова, а также организовал за ним слежку и вел переговоры. Братья Губашевы следили за политиком и видели его убийство. Темирлан Эскерханов помог сообщникам уехать из Москвы после преступления, Хамзат Бахаев нашел им квартиру в Подмосковье.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: