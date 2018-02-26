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Сегодня 27 февраля 2018 года, 05:37

Инспектор управления Гоструда в Черновицкой области задержан на взятке в 32 тыс. грн

Главного государственного инспектора управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Черновицкой области задержан на взятке в 32 тыс. грн.

С октября 2017 года по февраль 2018 года следователями военной прокуратуры Черновицкого гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Черновицкой области Нацполиции Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главным государственным инспектором управления Гоструда в Черновицкой области.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Взятка в сумме 32 тыс. грн предназначался за выдачу разрешения на проведение работ с повышенной опасностью: монтаж и пуско-наладочные работы газобаллонного оборудования на автотранспорт.

22 февраля 2018 года во время получения очередной части неправомерной выгоды должностное лицо задержан.

Решаются вопросы сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды с вымогательством), избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.