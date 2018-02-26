НАПК проверит декларации судьи, зампредседателя Нацполиции и других лиц

Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет полную проверку деклараций за 2015 и 2016 годы очередных пяти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Соответствующие решения были приняты на заседании Нацагентства 23 февраля с.г.
Названы имена следующих субъектов декларирования, по которым начнут проверку:
- Евгений Азаров — первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Киевской области (декларация за 2016 год);
- Юлиан Демьяновский — судья Николаевского районного суда Львовской области (декларация за 2016 год);
- Алла Котвицкая — ректор Национального фармацевтического университета (декларация за 2016 год);
- Игорь Купранец — заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Департамента защиты экономики (декларации за 2015 и 2016 годы);
- Юрий Пластун — депутат Соледарского городского совета Донецкой области (декларация за 2016 год).
Решение о проведении полных проверок деклараций указанных лиц принято на основании информации, полученной от субъекта обращения о возможном отображении в таких декларациях недостоверных сведений.
Проверки е-деклараций длятся 60 календарных дней и начинаются на следующий день за днем принятия решения.
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