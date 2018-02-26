Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:16

«МаскиШоуСтоп»: Минюст запустил просветительский проект в защиту бизнеса

В рамках общенационального правопросветительского проекта Министерства юстиции Украины «Я ИМЕЮ ПРАВО» начало действовать новое направление для защиты прав предпринимателей и бизнеса от давления правоохранительных органов, в частности, во время обысков. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Уже разработаны первые информационные материалы, которые можно найти на сайте «Я МАЮ ПРАВО» pravo.minjust.gov.ua. В них подробно расписана процедура обыска согласно новому закону «МаскиШоуСтоп»: алгоритм действий, права и обязанности как представителей бизнеса, так и правоохранительных органов.

Также в рамках проекта запланировано совместно с Европейской бизнес-ассоциацией, Советом бизнес-омбудсмена и Американской торговой палатой осуществлять постоянный мониторинг количества жалоб от предпринимателей на давление со стороны правоохранительных органов. Кроме того, будут проводиться мероприятия по разъяснению механизмов регистрации, ведения и закрытия бизнеса, защиты бизнеса от рейдерских захватов, по разъяснению прав предпринимателей при взаимодействии с правоохранительными органами и способов защиты от злоупотреблений.

Специалисты органов юстиции и системы бесплатной правовой помощи объяснят, какие документы должен требовать предприниматель у правоохранителей, пришедших к нему с обыском, как действовать во время обыска, какие права имеет адвокат. Особое внимание будет уделено осуществлению правоохранителями обязательной видеофиксации процесса обыска, как того требует вышеупомянутый закон.

Как отметила Елена Сукманова, замминистра юстиции, в ближайшее время ожидается принятие правительством постановления о создании во всех регионах комиссий, которые будут рассматривать случаи нарушений прав предпринимателей и бизнеса со стороны правоохранительных органов.

Презентация доступна по ссылке.