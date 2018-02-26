ВС РФ рассмотрит апелляцию К.Собчак относительно регистрации В.Путина кандидатом в президенты

Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию кандидата в президенты России Ксении Собчак на решение признать законной регистрацию для участия в выборах действующего главы государства Владимира Путина.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт суда, передает «Украинская правда».
«Жалоба на решение по иску Собчак будет рассмотрена апелляционной инстанцией Верховного суда 26 февраля», — говорится в заявлении суда.
Как известно, 16 февраля с.г. первая инстанция Верховного суда РФ отклонила жалобу г-жи Собчак. Суд не увидел нарушения законодательства о регистрации Путина кандидатом.
Кроме того, суд признал, что выдвижение Путина в четвертый раз на должность президента не противоречит Конституции РФ, которая запрещает занимать ее более двух сроков подряд.
В своем заявлении Собчак указывает, что Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже трижды занимал эту должность.
В заявлении указано, что в 2012 году Путин договорился с премьером РФ Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока».
Такая договоренность, по мнению Собчак, является «злоупотреблением правом путем обхода закона».
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