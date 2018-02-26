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НАПК внесло предписание и.о. руководителя ПАО «Укрзализныця»

26 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам проведенной внеплановой проверки соблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» приняло решение о внесении предписания и.о. председателя правления публичного акционерного общества «Укрзализныця» Евгению Кравцову.

Так, частью 2 статьи 61 Закона предусмотрено, что руководитель, учредители (участники) юридического лица обеспечивают регулярную оценку коррупционных рисков в его деятельности и осуществляют соответствующие антикоррупционные меры. Аналогичное положение предусмотрено в антикоррупционной программе ПАО «Укрзализныця», которая введена в действие приказом от 28 июля 2016 года №476, с установленной периодичностью — ежегодно до 1 февраля. «В то же время оценка коррупционных рисков за время действия антикоррупционной программы ПАО «Укрзализныця» (как и до ее принятия) произведена не была», — сообщается на сайте НАПК.

К этому могло привести отсутствие отдельной должности для реализации антикоррупционной программы.

Также в рамках проверки установлено, что такая должность введена только 29 декабря 2017 года после предварительного направления Нацагентством запросов о предоставлении информации по поводу назначения и увольнения ответственного лица. До того соответствующие обязанности исполнял директор по безопасности.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

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