Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:17

Суд отпустил Манафорта из-под ареста для участия в похоронах

Суд разрешил американскому политконсультанту Полу Манафорту принять участие в похоронах тестя, который скончался 24 февраля с.г. Соответствующее постановление было принято в воскресенье, передает «Украинская правда» со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что г-ну Манафорту разрешено покинуть дом в Александрии (штат Вирджиния), где он находится под домашним арестом, в период с 26 по 27 февраля с.г.

Судья Эми Джексон подчеркнула, что Манафорт не должен снимать с себя электронный браслет, который показывает его местонахождение. Кроме того, он постоянно должен быть в контакте с представителями надзорных служб.

Как известно, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новое обвинительное заключение, которое утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

Как сообщалось, 30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Пол Манафорт — центральная фигура в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с русскими и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В середине декабря 2017 года судья окружного суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста: он может оставлять свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (Флорида), но должен носить электронный браслет.