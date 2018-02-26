Киберполиция задержала хакера, разыскиваемого правоохранителями 30 стран

Организатора международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, задержали вчера в Киеве. Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которым злоумышленник прибыл в столицу. Сегодня, 26 февраля, суд будет избирать ему меру пресечения в городе Полтава. Об этом сообщается на сайте МВД.
Также во время обыска на съемной им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.
Сеть Avalanche функционировала семь лет, уточняется на сайте Министерства. Над ее ликвидацией работали правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности — 33-летнего местного жителя.
1 декабря 2016 года Октябрьским районным судом Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый скрылся. Позже он был объявлен в международный розыск.
По украинскому законодательству ему инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: речь идет о деяниях, предусмотренных частью 3 статьи 209, частью 1 статьи 361, частью 2 статьи 342 и частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как Avalanche, которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на сумму свыше 6 млн евро. Кроме того, денежные потери, связанные с кибератаками, проведенным в сети Avalanche, по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.
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