Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:17

НАБУ и САП допустили к административному делу о снятии ответственности с Романа Насирова за рассрочки

Киевский апелляционный админсуд отказал представителю Романа Насирова в закрытии апелляционных производств по жалобам НАБУ, САП и «Укргаздобыча» на решение Окружного админсуда Киева, которое фактически освобождает Романа Насирова от ответственности за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на определение КААС, передает «Украинская правда».

Согласно постановлению, судьи пришли к выводу, что решение Окружного административного суда непосредственно повлияет на интересы и обязанности стороны обвинения в части доказанности вины обвиняемого.

Суд исследовал, в чем обвиняется Роман Насиров, и какие именно полномочия, по данным НАБУ и САП, использовались руководителем ГФС при принятии необоснованных решений. Было установлено, что эти полномочия совпадают с предметом иска по данному делу в административном суде.

Учитывая это, КААС отказал представителю Романа Насирова, который просил закрыть апелляционное производство по жалобам САП и НАБУ.

Суд указал, что предметом рассмотрения уголовного дела НАБУ является определение объема компетенции руководителя ГФС Романа Насирова при принятии им решений о рассрочке денежных обязательств и налогового долга по договорам о совместной деятельности ПАО «Укргаздобыча» с ООО Фирма «ХАС», ООО «Надра Геоцентр» и ООО «Карпатнадраинвест», а потому принятое решение непосредственно будет влиять на права и обязанности «УГВ» как стороны в договорах о совместной деятельности.

Как отметил в судебном заседании представитель «УГВ», в результате предоставленных указанным фирмам рассрочек постоянно росла сумма налогового долга, а также процентов за пользование этими рассрочками.

Следующее заседание КААС назначено на 6 марта с.г.

Как известно, 23 ноября 2017 года Окружной админсуд Киева полностью удовлетворил иск Романа Насирова и фактически переложил ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко с председателя ГФС на руководителей налоговых инспекций.

НАБУ и САП собрали доказательства и обвиняют Романа Насирова именно в злоупотреблении полномочиями, которые были предметом рассмотрения Окружного админсуда.