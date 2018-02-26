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ГРС разъясняет последствия опубликования перечня органов, к которым не применяется мораторий на проверки

26 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

22 февраля 2018 года Кабинет Министров Украины обнародовал утвержденный постановлением правительства от 18 декабря 2017 года №1104 Перечень органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины «О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Постановление вступает в силу со дня его опубликования. Таким образом, на указанные в перечне госорганы (включая Гоструда и ГФС) мораторий на осуществление плановых и внеплановых проверок не распространяется.

Правовые последствия вступления в силу акта КМУ объяснили на официальном сайте Государственной регуляторной службы Украины .

Подчеркивается, что внеплановые проверки по заявлениям граждан о нарушении субъектами хозяйствования их прав, которые до сих пор проводились исключительно по письменному согласованию с ГРС, могут осуществляться без такого согласования.

В ведомстве подчеркивают, что с 1 января 2018 года и до дня опубликования перечня в Украине действовал запрет, который распространялся на все плановые мероприятия государственного надзора (контроля) всех без исключения органов государственного надзора (контроля).

Органы государственного надзора (контроля), включенные в перечень, получили право проведения плановых мероприятий только после опубликования перечня. Соответственно, плановые мероприятия государственного надзора (контроля), которые должны были состояться в период с 1 января 2018 года по день опубликования перечня, проведены быть не могли. Перенос сроков плановых мероприятий действующее законодательство не предусматривает, утверждают в ГРС.

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