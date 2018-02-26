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Показатель исполнения судебных решений у частных исполнителей достигает 83% — министр

26 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Процент исполнения судебных решений у частных исполнителей достигает 83%. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, открывая стратегическую сессию Минюста относительно дальнейшего развития системы исполнения судебных решений.

Как сообщается на сайте Минюста, г-н Петренко обратился к государственным исполнителям со следующими словами: «Вы должны стать конкурентными на этом рынке. Первые частные исполнители начали работать с конца сентября месяца, и мы видим их успешность. Процент исполнения судебных решений у них достигает 83%».

По его словам, сотрудники Департамента государственной исполнительной службы должны исповедовать новые принципы общения с украинскими гражданами при исполнении судебных решений: максимальное приближение к человеку, сервис-ориентированность, высокие стандарты качества услуг, которые предоставляет государство при исполнении судебных решений, и постоянное обучение и аттестация персонала.

Но самое главное — исполнители должны быть ориентированы на исполнение социально чувствительных производств. Основными из них являются взыскание задолженности по уплате алиментов и взыскание задолженности по заработной плате.

Павел Петренко отметил, что никто в Минюсте больше не потерпит бюрократии, безответственности и хамства. Люди, которые не желают работать по принципам открытости к людям и сервисной ориентированности, не должны работать в команде органов юстиции.

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Комментарии:»

Не дивно 26 февраля 2018 года 12:25 #

адже беруть на виконання лише виконувані рішення

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