Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:17

Действия инспекторов Госпотребслужбы можно будет фиксировать на видео

Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа считает, что введение видеофиксации действий инспекторов данной службы минимизирует коррупционные риски и усилит защиту прав предпринимателей. Об этом он сообщил в эфире радио «Голос столицы», говорится на сайте ведомства.

С 1 января 2018 года согласно приказу Госпотребслужбы от 20 декабря 2017 года №1207 «О внедрении процедуры видеофиксации» по всей территории Украины все меры государственного контроля (надзора) должны сопровождаться видеофиксацией. Кроме того, с 4 апреля текущего года вступает в силу Закон Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных» (№2042), который дает право осуществлять видеофиксацию не только инспектору, но и самому хозяйствующему субъекту.

Среди прочего это упростит принятие мер дисциплинарного воздействия к сотрудникам Госпотребслужбы.

Владимир Лапа отметил, такая норма позволяет в случае спора иметь беспристрастные доказательства и избежать необъективности и при необходимости доказать неправомерность действий инспектора или нарушение требований законодательства предпринимателем.

Также он отметил, что внедрение процедуры видеофиксации значительно снижает коррупционные риски.

При этом видеофиксация послужит и подтверждением нарушений законодательства хозяйствующими субъектами и сделает процесс проверок более прозрачным в целом, добавил он.