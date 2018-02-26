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Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:16

МВД приглашает к обсуждению нацстандарта для устройств фиксации нарушений ПДД

Обещается, что все погрешности измерений будут толковаться в пользу водителя

Министерством внутренних дел совместно с Национальной полицией и другими органами власти продолжается работа по внедрению в Украине системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Была разработана первая редакция проекта национального стандарта «Метрология. Приборы контроля за соблюдением правил дорожного движения с функциями фото- и видеофиксации. Измерители скорости движения транспортных средств дистанционные, измерители пространственно-временных параметров местоположения транспортных средств дистанционные. Метрологические и технические требования».

На своем официальном сайте МВД предлагает всем заинтересованным специалистам приобщиться к доработке указанного выше проекта.

«Этот нормативный документ призван влиять на уменьшение количества ДТП и смертности на дорогах», — говорится на сайте ГП «Укрметртестстандарт».

В Украине действует единый стандарт относительно измерителей скорости транспортных средств — ДСТУ OIML R 91: 2014 «Оборудование радиолокационное для измерения скорости транспортных средств». Этот международный стандарт был разработан Международной организацией законодательной метрологии в далеком 1990 году и является морально устаревшим для применения к приборам для измерения скорости транспортных средств. В нем нет никаких требований относительно приборов фото- и видеофиксации других нарушений ПДД, кроме превышения установленных ограничений скорости.

Сегодня новый международный стандарт не согласован, поэтому страны мира пошли путем разработки национальных стандартов в этой сфере.

Автоматические приборы фото- и видеофиксации будут выполнять не столько карательную, сколько сдерживающую, предупредительную и воспитательную функции, отмечают на сайте ГП. «Все возможные погрешности измерений приборами в автоматическом режиме будут толковаться самой системой в пользу водителя», — уточняют они.

Обсуждение продлится до апреля 2018 года. Комментарии и предложения предлагается направлять по e-mail: videocapturing@ukrcsm.kiev.ua

Текст документ доступен по ссылке.