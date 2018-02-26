АМКУ утвердил отчет о результатах исследования рынка лотерей

22 февраля 2018 года на заседании Антимонопольного комитета Украины одобрен отчет о результатах исследования рынка выпуска и проведения лотерей. Были подготовлены предложения к Кабинету Министров Украины, направленные на решение всех проблемных вопросов на данном рынке и надлежащее его функционирование с соблюдением требований законодательства о защите экономической конкуренции.
КМУ предложено поручить заинтересованным органам власти разработать, согласовать и представить для одобрения проект изменений в установленном законодательством порядке.
Изменения, в частности, предусматривают:
- установление четких, конкретных и недискриминационных требований к участникам рынка выпуска и проведения лотерей и критериев, которые обеспечат прозрачность процедуры их отбора;
- внедрение эффективной системы учета, мониторинга и контроля на рынке выпуска и проведения лотерей с целью достижения социальных и экономических целей;
- урегулирование оборота товаров на смежных с рынком выпуска и проведения лотерей рынках, без которых невозможно проводить лотереи (отдельные виды лотерей).
Стратегия развития рынка выпуска и проведения лотерей, как отмечает на сайте АМКУ, будет направлена на обеспечение соблюдения баланса спроса и предложения с учетом интересов участников рынка, потребителей и общества; организацию эффективных мероприятий, следствием которых станет уменьшение доли нелегального рынка выпуска и проведения лотерей, а также других азартных игр, маскирующихся под лотереи; определение и закрепление основ профессиональной этики участников данного рынка.
Исследование рынка АМКУ начал после изучения в мае 2017 года проекта постановления КМУ «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установлении размера платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей». Как сообщают представители АМКУ, проект не был согласован по причинам необъективности критериев к соискателям лицензии, предоставления преимуществ государственным банкам, фактической закрытости рынка.
Ознакомиться с отчетом можно по ссылке.
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22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
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