Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:17

АМКУ утвердил отчет о результатах исследования рынка лотерей

22 февраля 2018 года на заседании Антимонопольного комитета Украины одобрен отчет о результатах исследования рынка выпуска и проведения лотерей. Были подготовлены предложения к Кабинету Министров Украины, направленные на решение всех проблемных вопросов на данном рынке и надлежащее его функционирование с соблюдением требований законодательства о защите экономической конкуренции.

КМУ предложено поручить заинтересованным органам власти разработать, согласовать и представить для одобрения проект изменений в установленном законодательством порядке.

Изменения, в частности, предусматривают:

- установление четких, конкретных и недискриминационных требований к участникам рынка выпуска и проведения лотерей и критериев, которые обеспечат прозрачность процедуры их отбора;

- внедрение эффективной системы учета, мониторинга и контроля на рынке выпуска и проведения лотерей с целью достижения социальных и экономических целей;

- урегулирование оборота товаров на смежных с рынком выпуска и проведения лотерей рынках, без которых невозможно проводить лотереи (отдельные виды лотерей).

Стратегия развития рынка выпуска и проведения лотерей, как отмечает на сайте АМКУ, будет направлена на обеспечение соблюдения баланса спроса и предложения с учетом интересов участников рынка, потребителей и общества; организацию эффективных мероприятий, следствием которых станет уменьшение доли нелегального рынка выпуска и проведения лотерей, а также других азартных игр, маскирующихся под лотереи; определение и закрепление основ профессиональной этики участников данного рынка.

Исследование рынка АМКУ начал после изучения в мае 2017 года проекта постановления КМУ «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установлении размера платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей». Как сообщают представители АМКУ, проект не был согласован по причинам необъективности критериев к соискателям лицензии, предоставления преимуществ государственным банкам, фактической закрытости рынка.

Ознакомиться с отчетом можно по ссылке.